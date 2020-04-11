Мини-«ВИА Гра», кавер на «Иванушек», трио «Разбитые сердца»: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

После сольных выступлений оставшихся участников Василий признался, что его подопечные — «пятерка мечты». Однако по правилам проекта наставнику нужно было выбрать лишь двоих претендентов на победу в сезоне. В финал проекта вышли Олеся Казаченко и Софья Льорет.

Тем не менее, юные таланты из всех команд, прошедшие в этап песен на вылет, но не попавшие в финал, получат еще одну возможность побороться за заветное место в следующем этапе. Уже через неделю в эфир выйдет дополнительный выпуск проекта, в котором благодаря зрительскому голосованию станут известны имена еще троих финалистов. Следите за шоу «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».