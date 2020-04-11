Мини-«ВИА Гра», кавер на «Иванушек», трио «Разбитые сердца»: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: кадр из эфира
В минувшую пятницу, 10 апреля, в эфир вышел новый выпуск седьмого сезона шоу «Голос. Дети», в котором за право попасть в финал соревновались участники из команды Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим.ред.). Первыми на сцену вышли Алиса Савчиц, Елизавета Сметанникова и Марьяна Титова, которые зажигательно исполнили хит группы «ВИА Гра» — «Убей мою подругу». «Свои могучие лапы вы можете распространять на творчество моего брата, это всегда радует, тем более, когда это так здорово, музыкально, задорно», — высказался после выступления Валерий Меладзе, чьему брату Константину принадлежит авторство этой песни. В следующий раунд прошла Лиза.
Эстафету приняли Анна Прокопенко, Алина Штырняева и Любава Соляная, удивившие неожиданным кавером на знаменитые «Тучи» «Иванушек International». Валерий Шотаевич отметил, что с удовольствием подпевал девочкам: «Так песня становится легендарной». Баста сделал свой выбор в пользу Ани.
Яркая тройка — Злата Осипова, Дарья Киселева и Софья Льорет — исполнили песню Lizzo — Good as Hell. Дальнейшее участие в проекте продолжила Софья.
Трио «Разбитые сердца», в состав которого вошли Егор Блинов, Владимир Серков и Иван Кургалин, взорвали зал «Фантазером» из репертуара Ярослава Евдокимова. «На данный момент это лучший номер в команде Басты! Номер бомбический!», «Пока лучшая тройка на сегодня. Жду заключительную четвёрку... За Ваню держала кулачки. Вовчика жалко, так плакал…», «Крутейшая аранжировка. Я не мог даже предположить что спокойная песня Ярослава Евдокимова может звучать так драйвово», «Должна признать, что это один из моих любимых номеров этого сезона!», «Жалко было кого-то здесь выделять) блестящее трио! Спасибо наставнику!!! Песня кстати, очень подходящая)», «Номер до мурашек. Пока что лучший из всех троек в этом сезоне 👍 ребята, вы очень крутые, успехов», «В любом ансамбле самое главное — это созвучие, сочетание голосов, тембров. Здесь оно просто замечательное!» — восторгаются пользователи Сети в комментариях под видео на YouTube. Бороться за победу в шоу будет Ваня.
Финальным номером этапа поединков стало выступление Олеси Казаченко, Ксении Шаплыко, Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой — Eye Of The Tiger группы Survivor, замиксованной с Токкатой и фугой ре-минор Баха. Валерия и Манижа продемонстрировали виртуозное владение музыкальными инструментами, а шестилетняя Ксения очаровала детской непосредственностью и абсолютно взрослой концентрацией: «Дядя, подсади меня на пианино», — обратилась девочка к ведущему шоу Дмитрию Нагиеву перед началом номера. Счастливый билет вытянула Олеся.
После сольных выступлений оставшихся участников Василий признался, что его подопечные — «пятерка мечты». Однако по правилам проекта наставнику нужно было выбрать лишь двоих претендентов на победу в сезоне. В финал проекта вышли Олеся Казаченко и Софья Льорет.
Тем не менее, юные таланты из всех команд, прошедшие в этап песен на вылет, но не попавшие в финал, получат еще одну возможность побороться за заветное место в следующем этапе. Уже через неделю в эфир выйдет дополнительный выпуск проекта, в котором благодаря зрительскому голосованию станут известны имена еще троих финалистов. Следите за шоу «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!