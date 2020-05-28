Мини-шорты, повязка на голове: Катерина Варнава устроила зажигательные танцы дома в одежде в стиле 90-х

35-летняя Катерина Варнава не раз демонстрировала свои танцевальные таланты. Она снималась в клипах, где много двигалась, и принимала участие в шоу «Танцы со звездами», где была одним из фаворитов.

Теперь Варнава показала, как «зажигает» дома. В Instagram Екатерина выложила милое видео танцев с любимой собакой. В кадре артистка одета в мини-шорты, лаконичную футболку, пушистые тапочки и повязку для волос.

«Мелкий заряжает», — прокомментировала она.