Мини-шорты, повязка на голове: Катерина Варнава устроила зажигательные танцы дома в одежде в стиле 90-х
Фото: Instagram
35-летняя Катерина Варнава не раз демонстрировала свои танцевальные таланты. Она снималась в клипах, где много двигалась, и принимала участие в шоу «Танцы со звездами», где была одним из фаворитов.
Теперь Варнава показала, как «зажигает» дома. В Instagram Екатерина выложила милое видео танцев с любимой собакой. В кадре артистка одета в мини-шорты, лаконичную футболку, пушистые тапочки и повязку для волос.
«Мелкий заряжает», — прокомментировала она.
«Обе милашки», «Круто», «Танцор диско, хвост — главный двигатель тела», «Классный малыш», «Такой лапа», — написали Катерине Варнаве и ее питомцу в комментариях.
Ранее во время участия в танцевальном шоу Варнава обещала раскрыть имя своего возлюбленного, которого встретила на проекте. Она отметила, что сделает это, если судьи поставят ей по 10 баллов. Оценки свои она получила, но слово не сдержала — имя нового кавалера не назвала.
Недавно Катерина рассказала, что рассталась с бойфрендом Константином Мякиньковым после нескольких лет отношений.
Фото и виде: Instagram
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