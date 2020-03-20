Мини-платье и округлившийся живот: экс-участница группы Destiny's Child сообщила о беременности

Отметим, что с 10 декабря 2017 года Летоя Лакетт замужем за бизнесменом Тиммикусом Уокером, от которого в январе 2019-го родила дочь Джианну. Супруги также растят семилетнюю дочь Мэдисон от предыдущих отношений Уокера. Напомним, что в1993 году Летоя Лакетт, Бейонсе Ноулз, ЛаТавиа Роберсон и Келли Роуленд создали R&B-группу Destiny’s Child, ставшую в итоге популярной во всем мире. Второй альбом коллектива «The Writing’s on the Wall» стал одним из самых продаваемых, выпущенных женской группой и восемь раз был назван платиновым в США.