Мини-платье и кроссовки: Лолита на съемках примерила спортивный образ и похвасталась стройными ногами

Клип Лолиты Милявской на песню «Кислород» наделал много шума. В нем она предстала в виде роботов, из которых собирают одного человека. И как только поклонники артистки немного пришли в себя от этого видео, она приступила к съемкам нового.

В Instagram Лолита разместила ролик со съемочной площадки. И, судя по нему, у фанатов есть шанс увидеть Милявскую в обычном облике. В видео спортивная и сильно похудевшая Лолита вышагивает в кроссовках и мини-платье, хвастаясь стройными ногами.