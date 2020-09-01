Мини-платье и кроссовки: Лолита на съемках примерила спортивный образ и похвасталась стройными ногами
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Клип Лолиты Милявской на песню «Кислород» наделал много шума. В нем она предстала в виде роботов, из которых собирают одного человека. И как только поклонники артистки немного пришли в себя от этого видео, она приступила к съемкам нового.
В Instagram Лолита разместила ролик со съемочной площадки. И, судя по нему, у фанатов есть шанс увидеть Милявскую в обычном облике. В видео спортивная и сильно похудевшая Лолита вышагивает в кроссовках и мини-платье, хвастаясь стройными ногами.
«Начали работу над новой песней "Марочки". После футуристической работы "Кислород", будет очень светлая история, почти про Алису в стране чудес», — рассказала Лолита в микроблоге.
«Боже! Лолочка, ты шикарная!», «Крутая Лолита! Крутая прическа!», «Какая вы красивая», «Лолита просто королева», «Кайф!», «Ноги!!!», «Очень сладкая», «Выглядите просто потрясно», «Любуюсь», «Какая фигура», «Выглядите сногсшибательно», «Стройняшка», — осыпали Лолиту комплиментами.
Лолита взялась за себя, сменила имидж и похудела после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым после 9 лет брака.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ passion.ru, Instagram Лолиты Милявской и Игоря Гуляева, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
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