Недавний выход в свет известной певицы вызвал противоречивую реакцию публики.

На торжество по случаю дня рождения дочери своего экс-супруга Филиппа Киркорова Алла Пугачева пришла в эффектном наряде — коротком платье с открытыми плечами и лакированных ботфортах. Фотографии, конечно, мгновенно разлетелись по Сети и попали во многие СМИ. К примеру, на этом снимке певица позирует с моделью Еленой Перминовой и продюсером Яной Рудковской, которые также были в числе гостей.

Многим образ Аллы Борисовной понравился. Поклонники начали снова хвалить ее за моложавость, смелость и любовь к экспериментам. Но, как это обычно и случается, нашлись и критики. «Почему чем женщина старш , тем наряд откровенне?», «Молодые прикрыты, а бабушка раздета», «Мумия возвращается», «Бабушка в центре со зрелыми женщинами», «Бедная Алла!», «Плечи пора уже не выставлять напоказ. Смотрится не очень привлекательно», «Шок- это по-нашему! Это надо такое фото выставить! Конечно надо соответствовать молодому мужу, но до смешного же!» — написали в Instagram артистки те, кому этот наряд показался слишком вызывающим.

Главный посыл защитников Аллы Борисовны состоит в том, что настоящая женщина в любом возрасте привлекательна и может позволить себе любые наряды. А как считаете вы?

Фото: instagram, архивы пресс-служб