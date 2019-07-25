Мимими дня: супермодель Бар Рафаэли в танце показала округлившийся животик

Месяц назад 34-летняя супермодель Бар Рафаэли сообщила в Instagram, что снова беременна. Причем, способ оповестить об этом подписчиков она выбрала не совсем обычный: Бар записала ролик не с мужем Ади, а с лучшим другом – Асси Азаром.
Когда состоятся роды, модель пока не рассказала, но впервые показала беременны животик. Рафаэли выложила в соцсеть видео, а котором танцует в спортзале. Ее округлившиеся формы уже вполне заметны.
Бар Рафаэли замужем второй раз. С супругом у них растут две дочери: Лив и Эль. Первым мужем модели был друг семьи, но брак просуществовал недолго. После Бар встречалась с Леонардо ДиКаприо.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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