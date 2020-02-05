Мимими дня: Сергей Безруков показал милое видео зимних забав с сыном и дочерью

Сергей Безруков поделился с подписчиками милым видео с 3-летней дочерью Машей и годовалым сыном Степаном. Актер с детьми обрадовались наступлению долгожданной зимы и устроили развлечения на открытом воздухе.

«Зимааааааа.....сквозь зеленую траву. Ну, ничего... Катаемся. Доброго утра. Доброго дня. Всего вам самого доброго», — написал Сергей Безруков.