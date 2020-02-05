Мимими дня: Сергей Безруков показал милое видео зимних забав с сыном и дочерью
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Фото: Instagram
Сергей Безруков поделился с подписчиками милым видео с 3-летней дочерью Машей и годовалым сыном Степаном. Актер с детьми обрадовались наступлению долгожданной зимы и устроили развлечения на открытом воздухе.
«Зимааааааа.....сквозь зеленую траву. Ну, ничего... Катаемся. Доброго утра. Доброго дня. Всего вам самого доброго», — написал Сергей Безруков.
«О боже, какое счастье», «Какая добрая ватрушка», «Озвучка смешная», «Классно! Здорово! Радость какая для детей!», «По снегу любой может катать, а по траве — только папа! Отличного дня вашей семье!», «Как прекрасно, когда детки счастливы, даже если снег сквозь траву», «Какое же счастье — дети! Как здорово, что вместе с ними можно окунуться в детство еще раз!», — написали в комментариях под видео.
Детей Сергею Безрукову родила режиссер Анна Матисон, на которой он женился в 2016 году. Сергей делится своим семейным и отцовским счастьем с поклонниками: часто публикует фото и видео с малышами, правда, годовалого Степана родители стараются пока сильно не «светить».
Фото и видео: Instagram
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