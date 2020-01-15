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Мимими дня: Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь радуется подаркам

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Пелагея с дочкой Таисией

Фото: Instagram

Артистка поздравила всех с наступившим новым годом.

На страничке певицы Пелагеи в Instagram появился новый позитивный и душевный видеоролик. Артистка показала, как ее 3-летняя дочь Тася радуется подаркам и ест кашу. «Всем в наступившем — ягодок и подарков», — подписали видео.

«Мамина копия», «Какое чудо, как из мультика», «Прелесть! Тася — такое солнышко! Вся в маму!», «Какая чудесная девочка», — похвалили поклонники Пелагеи.

В новогодние праздники экс-супруг певицы Иван Телегин тоже поздравил всех с 2020 годом фотографией с дочкой и мамой.

Напомним, что за несколько дней до Нового года Пелагея и Иван объявили о своем расставании Певица рассказывала, что они договорились развестись мирно. «Если не вмешаются третьи лица, то все будет замечательно», — отметила она. Иван Телегин, комментируя развод, сказал, что такое случается и вины посторонних людей в его расставании с женой нет.

Однако за несколько дней до признания о разводе Телегина видели в компании блондинки Марии Гончар. Поклонники Пелагеи считают ее причиной краха 3-летнего брака артистки с хоккеистом.

Фото и видео: Instagram

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