Мимими дня: Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь радуется подаркам
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Фото: Instagram
На страничке певицы Пелагеи в Instagram появился новый позитивный и душевный видеоролик. Артистка показала, как ее 3-летняя дочь Тася радуется подаркам и ест кашу. «Всем в наступившем — ягодок и подарков», — подписали видео.
«Мамина копия», «Какое чудо, как из мультика», «Прелесть! Тася — такое солнышко! Вся в маму!», «Какая чудесная девочка», — похвалили поклонники Пелагеи.
В новогодние праздники экс-супруг певицы Иван Телегин тоже поздравил всех с 2020 годом фотографией с дочкой и мамой.
Напомним, что за несколько дней до Нового года Пелагея и Иван объявили о своем расставании Певица рассказывала, что они договорились развестись мирно. «Если не вмешаются третьи лица, то все будет замечательно», — отметила она. Иван Телегин, комментируя развод, сказал, что такое случается и вины посторонних людей в его расставании с женой нет.
Однако за несколько дней до признания о разводе Телегина видели в компании блондинки Марии Гончар. Поклонники Пелагеи считают ее причиной краха 3-летнего брака артистки с хоккеистом.
Фото и видео: Instagram
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