Мимими дня: Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь радуется подаркам

Напомним, что за несколько дней до Нового года Пелагея и Иван объявили о своем расставании Певица рассказывала, что они договорились развестись мирно. «Если не вмешаются третьи лица, то все будет замечательно», — отметила она. Иван Телегин, комментируя развод, сказал, что такое случается и вины посторонних людей в его расставании с женой нет.

Однако за несколько дней до признания о разводе Телегина видели в компании блондинки Марии Гончар. Поклонники Пелагеи считают ее причиной краха 3-летнего брака артистки с хоккеистом.