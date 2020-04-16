Мимими дня: Оксана Фандера показала нежное фото мужа, обнимающего в постели пса
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Фото: Instagram Оксаны Фандеры
Вот уже несколько недель Оксана Фандера и Филипп Янковский соблюдают домашний режим. Компанию им составляет Фира — любимая собака пары. Фиру часто принимают за мальчика, но на самом деле она — самая настоящая девочка — любит маму, папу и цветы.
Фото мужа и любимой собаки, которое актриса опубликовала в блоге, растрогало фолловеров. Фраза, которой она снабдила снимок, заставила их сердца сжаться от умиления: «Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне прийти еще раз?»
«Приходи! И не раз. Я буду каждый раз в тебя влюбляться, словно в первый», — продолжила одна подписчица.
«Как красиво падает свет на фото», «Любовь, она такая», «Это не просто собака, это — Человечище!!! Какая неземная любовь и преданность у этих животных», «Такая она у вас нежная, хочется ее обнять объятиями», «Спящий мужчина, как спящий ребенок — сердце задыхается от нежности и любви.... Очень трогательное фото», «Потрясающее фото», «Нежнейшая ласковость. Спасибо им», — комментируют другие.
Судя по веселенькому узору на ситце, снимок сделан в постели — красавице Фире в этом доме можно все.
А вы пускаете питомцев в постель? Или предпочитаете держать животных на расстоянии?
Фото и видео: Instagram
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