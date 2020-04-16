Мимими дня: Оксана Фандера показала нежное фото мужа, обнимающего в постели пса

«Приходи! И не раз. Я буду каждый раз в тебя влюбляться, словно в первый», — продолжила одна подписчица.

«Как красиво падает свет на фото», «Любовь, она такая», «Это не просто собака, это — Человечище!!! Какая неземная любовь и преданность у этих животных», «Такая она у вас нежная, хочется ее обнять объятиями», «Спящий мужчина, как спящий ребенок — сердце задыхается от нежности и любви.... Очень трогательное фото», «Потрясающее фото», «Нежнейшая ласковость. Спасибо им», — комментируют другие.

Судя по веселенькому узору на ситце, снимок сделан в постели — красавице Фире в этом доме можно все.

А вы пускаете питомцев в постель? Или предпочитаете держать животных на расстоянии?