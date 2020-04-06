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Мимими дня: муж Регины Тодоренко сделал зарядку с годовалым сыном на шее

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Слайд, который
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Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: Instagram

Певица, актриса и телеведущая уверена: время самоизоляции помогает наладить отношения в семье.

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов во время самоизоляции из-за коронавируса нашли свою плюс: они могут больше времени проводить вместе и особенно с сыном.

Наверное, у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета решила объединить нас, сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить, помолчать вместе, поплакать в плечо от бессилия, развестись и снова сойтись (потому что загс закрыт на карантин), завести детей при наличии уже троих, решиться на переезд в другую страну, наладить отношения с родителями, разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут», — написала Регина в Instagram и показала, как ее муж Влад Топалов делает зарядку с годовалым сыном Мишей на шее.

Давайте попытаемся провести этот период с умом, пониманием и пользой! Кто-то из вас наверняка напишет: «ой, легко говорить, когда есть деньги на счету в банке». Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день, но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи, потому что никогда не знаешь к чему приведет тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне, где работают 450 человек!

Дай нам Бог здоровья!», — написала Регина в социальной сети.

«С таким лицом приседает, будто Майкл 50 кг весит», «А теперь, папа, увеличиваем нагрузку. Бери Регину на руки», «Какой сладкий малыш», «Правильная зарядка», — написали семье в комментариях.

А как вы проводите время в самоизоляции?

Фото и видео: Instagram

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