Мимими дня: муж Регины Тодоренко сделал зарядку с годовалым сыном на шее

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов во время самоизоляции из-за коронавируса нашли свою плюс: они могут больше времени проводить вместе и особенно с сыном.

Наверное, у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета решила объединить нас, сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить, помолчать вместе, поплакать в плечо от бессилия, развестись и снова сойтись (потому что загс закрыт на карантин), завести детей при наличии уже троих, решиться на переезд в другую страну, наладить отношения с родителями, разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут», — написала Регина в Instagram и показала, как ее муж Влад Топалов делает зарядку с годовалым сыном Мишей на шее.