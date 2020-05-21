Мимими дня: мать Тимати поделилась архивным видео игр сына с хохочущей годовалой дочкой
Фото: Instagram
36-летний Тимати — отец двоих детей: 6-летней Алисы и полугодовалого Ратмира. Мать артиста Симона Юнусова души не чает во внуках и в своем микроблоге рассказывает о детях.
Симона порадовала подписчиком милым архивным видео, в котором Тимур играет с хохочущей годовалой дочерью. В кадре Тимати пьет лимонад, что приводит девочку в восторг.
«Малышка. Смотрите, что нашла», — написала Симона Юнусова в Instagram.
«Мне кажется что у Симоны и Алисы особенная связь», «Сладкая, как быстро растут детки», «Видео просто супер», «Такие классные», «Суперпапа», «Маленькая прелесть Алисочка», «Милота», «Красивые люди», — написали приятные слова в комментариях.
Напомним, дочь Алису Тимати родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира — модель Анастасия Решетова. Ни на одной их них не женат.
Фото и видео: Instagram
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