Мимими дня: мать Тимати поделилась архивным видео игр сына с хохочущей годовалой дочкой

36-летний Тимати — отец двоих детей: 6-летней Алисы и полугодовалого Ратмира. Мать артиста Симона Юнусова души не чает во внуках и в своем микроблоге рассказывает о детях.

Симона порадовала подписчиком милым архивным видео, в котором Тимур играет с хохочущей годовалой дочерью. В кадре Тимати пьет лимонад, что приводит девочку в восторг.

«Малышка. Смотрите, что нашла», — написала Симона Юнусова в Instagram.