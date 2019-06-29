мимими дня: Ева Лонгория с сыном украсили обложку журнала

44-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в прошлом году, а на днях ее сыну Сантьяго исполнился год. Нежное фото актрисы с малышом украсило обложку августовского номера журнала для молодых родителей Parents, а в беседе с журналистами Ева поделилась своим опытом материнства.
Так, Лонгория рассказала, как ей удалось совместить заботы о маленьком сыне с активной работой: «Возвращаться к работе после родов было очень трудно. Не так-то просто кормить ребенка в перерывах между съемками, сцеживаться и постоянно чувствовать недосып. Секрет в том, чтобы не жалеть себя и не останавливаться, а просто продолжать выполнять свои обязанности». Ева Лонгория быстро вернулась в форму после родов. В своем блоге звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием делится видео из спортзала.
При этом актриса подчеркнула, что у Сантьяго очень милый характер, поэтому сын не доставляет родителям особых хлопот. Лонгория называет сына забавным и сладким, и с этим трудно не согласиться.
Напомним, Ева Лонгория замужем за мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Для актрисы этот брак стал третьим по счету.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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