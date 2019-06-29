мимими дня: Ева Лонгория с сыном украсили обложку журнала

Так, Лонгория рассказала, как ей удалось совместить заботы о маленьком сыне с активной работой: «Возвращаться к работе после родов было очень трудно. Не так-то просто кормить ребенка в перерывах между съемками, сцеживаться и постоянно чувствовать недосып. Секрет в том, чтобы не жалеть себя и не останавливаться, а просто продолжать выполнять свои обязанности». Ева Лонгория быстро вернулась в форму после родов. В своем блоге звезда «Отчаянных домохозяек» с удовольствием делится видео из спортзала.