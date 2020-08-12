Мимими дня: Алла Пугачева в шортах и модной футболке гуляет по русскому полю с подросшими детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми живут в почти настоящем замке. Необычный дом, дополненый антикварными деталями, звездное семейство возвело неподалеку от деревни Грязь. Семейное «гнездо» окружают частные сады и бескрайние поля, именно там любит гулять семейство.

«Замок, поле, семья, родной простор», - написал шоумен под очередным трогательным видео в воем блоге. В кадре его супруга и дети «охотятся на кукурузник».

«Самое прекрасное время - когда вся семья вместе», «Красотища, как в сказке», «Я аж аромат сена почувствовала», «А чьи это поля? Маркиза Маркиза Маркиза Карабаса», «Пейзаж как из сказки!!! Очень красиво», «Так душевно! Счастья вам и вашей чудной семье», - обсуждают поклонники пары.

Они также восхитились стильным нарядом Примадонны, которая вышла на прогулку в шортах и актуальной футболке-оверсайз с удлиненными рукавами.