Мимими дня: 5-летняя дочь Татьяны Навки трогательно поздравила брата с днем рождения

У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова на двоих шестеро детей. Отец по-возможности поддерживает отношения со всеми своими отпрысками и они часто проводят вместе праздники.

Один из сыновей Дмитрия Пескова Михаил, или как всего его зовут — Мика, отметил 16-летие. Праздник он встретил в кругу семьи. Татьяна Навка показала, как они утром поздравили именинника с праздником, застав его на дистанционном уроке.

Также олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками трогательным видео, в котором Елизавета и Надя Песковы поздравляют брата и нежно его обнимают.

«Сегодня у нашего брата, а их у нас целых три, Мики @peskov_mika день рождения — 16 лет! Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестер! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе!

Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день, как Лиза, так и Надя, постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек.

А еще я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь!», — написала спортсменка.