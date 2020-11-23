Милые фото и нежные поцелуи: как Подольская, Костюшкина и другие знаменитости отметили День сыновей

22 ноября многие российские знаменитости отметили День сыновей. Они выразили свою любовь к наследникам, в том числе и в микроблогах, поделившись с подписчиками трогательными фотографиями.

Юлия Костюшкина опубликовала яркое фото с сыновьями Богданом и Мироном, а также своими милыми питомцами. «Мой лучший День сыновей. Богдан, Мирон, Олаф и Оливер, люблю до Луны и обратно, ваша Королева Мать-Карапуля», — забавно подписала она семейный снимок.

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской праздник совпал с мини-днем рождения младшего сына Ивана. «Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растем», — подписала она нежное фото с сыновьями и племянницами.