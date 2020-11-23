passion.ru

Милые фото и нежные поцелуи: как Подольская, Костюшкина и другие знаменитости отметили День сыновей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Юлия Костюшкина с сыновьями

Фото: www.instagram.com/karapylka/

В праздничный день Instagram многих известных людей заполнились теплыми семейными снимками и словами поздравлений в адрес самых любимых.

22 ноября многие российские знаменитости отметили День сыновей. Они выразили свою любовь к наследникам, в том числе и в микроблогах, поделившись с подписчиками трогательными фотографиями.

Юлия Костюшкина опубликовала яркое фото с сыновьями Богданом и Мироном, а также своими милыми питомцами. «Мой лучший День сыновей. Богдан, Мирон, Олаф и Оливер, люблю до Луны и обратно, ваша Королева Мать-Карапуля», — забавно подписала она семейный снимок.

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской праздник совпал с мини-днем рождения младшего сына Ивана. «Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растем», — подписала она нежное фото с сыновьями и племянницами.

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Александр и Анастасия Овечкины поделились нежным фото с подросшими сыновьями.

Мария Кожевникова с семьей путешествует по Валдаю. В День сыновей она показала милое фото младшего сына Василия в спортивной экипировке. «Пока все на Мальдивы, мы на Валдай! Здесь нереальная красота. Счастливые, грязные и довольные, и даже Василек согласился на фото», — рассказала она об истории создания фото.

Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/

Саша Савельева опубликовала редкое фото с 1,5-годовалым сыном Леоном.

Наташа Королева устроила с сыном Архипом алую фотосессию, а снимки показала подписчикам в Instagram.

Эвелина Бледанс в День сыновей лепила с Семеном снеговиков.

Ольга Кабо назвала сына Виктора своим безусловным счастьем.

А вы отмечали День сыновей?

Фото и видео: Instagram Ольги Кабо, Анастасии овечкиной, Эвелины Бледанс, Марии Кожевниковой, Наташи Королевой, Юлии Костюшкиной, Саши Савельевой, Наталии Подольской

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!