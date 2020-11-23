Милые фото и нежные поцелуи: как Подольская, Костюшкина и другие знаменитости отметили День сыновей
Фото: www.instagram.com/karapylka/
22 ноября многие российские знаменитости отметили День сыновей. Они выразили свою любовь к наследникам, в том числе и в микроблогах, поделившись с подписчиками трогательными фотографиями.
Юлия Костюшкина опубликовала яркое фото с сыновьями Богданом и Мироном, а также своими милыми питомцами. «Мой лучший День сыновей. Богдан, Мирон, Олаф и Оливер, люблю до Луны и обратно, ваша Королева Мать-Карапуля», — забавно подписала она семейный снимок.
В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской праздник совпал с мини-днем рождения младшего сына Ивана. «Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растем», — подписала она нежное фото с сыновьями и племянницами.
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Александр и Анастасия Овечкины поделились нежным фото с подросшими сыновьями.
Мария Кожевникова с семьей путешествует по Валдаю. В День сыновей она показала милое фото младшего сына Василия в спортивной экипировке. «Пока все на Мальдивы, мы на Валдай! Здесь нереальная красота. Счастливые, грязные и довольные, и даже Василек согласился на фото», — рассказала она об истории создания фото.
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova/
Саша Савельева опубликовала редкое фото с 1,5-годовалым сыном Леоном.
Наташа Королева устроила с сыном Архипом алую фотосессию, а снимки показала подписчикам в Instagram.
Эвелина Бледанс в День сыновей лепила с Семеном снеговиков.
Ольга Кабо назвала сына Виктора своим безусловным счастьем.
А вы отмечали День сыновей?
Фото и видео: Instagram Ольги Кабо, Анастасии овечкиной, Эвелины Бледанс, Марии Кожевниковой, Наташи Королевой, Юлии Костюшкиной, Саши Савельевой, Наталии Подольской
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!