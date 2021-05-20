Милявская призналась, что побаивается Долину, несмотря на многолетнюю дружбу

История с Валей Карнавал, которая оказалась лицом к лицу с Ларисой Долиной в шоу Максима Галкина «Музыкалити», и оказалась беспощадно раскритикована, получила большой резонанс. Многие звезды заступились за молодую артистку, кто-то осудил ее за безграмотность, а Лолита Милявская и вовсе призналась, что сама побаивается звезду, хотя и дружит с ней. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «50 вопросов».

«В случае с Валей Карна.val, как и с Даней Милохиным, не имеет смысла предъявлять претензии к вокалу, поскольку это другой жанр. Я тот человек, который не отрицает TikTok», – заявила Лолита.

«Ларису взбесила больше всего одна вещь — нечистое пение. Я тебе скажу так, дружа с ней столько лет, боюсь при ней петь! У нас были концерты, где мы вместе, и я всегда говорила: «Не могу открыть рот в ее присутствии». Потому что у нее пение — филигранное»,– призналась она.

Лолита, однако, отметила, что подтянуть знания молодым звездам все-таки стоит.

«Знаешь, что меня смущает в этом поколении? Тупость! Это то, что останавливает от принятия всего остального. Когда Даня Милохин дает интервью — видно, что он тупой, хотя и классный мальчик. Ну надо же как-то развиваться. Мне в конце, конечно, было жалко эту Валю. Она старалась держать удар».