Милявская — об измене Цекало с опасным мужчиной: «Самые красивые отношения в моей жизни были с ним»
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Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Отношения Лолиты Милявской с Александром Цекало многие поклонники пары считали идеальными. Два харизматичных человека на одной сцене, талантливые, с похожим чувством юмора, да еще и муж и жена - мечта. Но чем дольше супруги находились вместе, тем хуже были их отношения. В итоге певица ушла, и началось все это с ее измены.
Роман случился с «опасным» мужчиной - настоящим бандитом. Причем в знакомстве с ним супруг певицы сыграл не последнюю роль. Именно он предложил ей выступить на празднике, посвященном «хорошему человеку, который только что вышел из тюрьмы». Ухажер Милявской был знакомым виновника торжества.
Мужчина активно ухаживал за дамой своего сердца. «Наверное, самые красивые отношения в моей жизни были с ним. Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался», - рассказала Лолита Милявская в разговоре с ведущим YouTube-шоу «50 вопросов».
Долгое время роман был тайным, призналась звезда: «Когда он за мной ухаживал, он подъезжал, я была замужем, останавливался где-нибудь на машине, и мы долго целовались. Я делала вид, что уходила гулять с собакой».
Но окончился этот яркий роман трагически - избранника певицы застрелили. Лолита вернулась к мужу и сделала попытку реанимировать отношения, хотя уже давно была несчастлива в них. Позже у нее случались и другие увлечения, склеить брак не удалось.
Фото: Instagram, Globallookpress
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