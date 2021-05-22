Милявская — об измене Цекало с опасным мужчиной: «Самые красивые отношения в моей жизни были с ним»

Мужчина активно ухаживал за дамой своего сердца. «Наверное, самые красивые отношения в моей жизни были с ним. Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался», - рассказала Лолита Милявская в разговоре с ведущим YouTube-шоу «50 вопросов».

Долгое время роман был тайным, призналась звезда: «Когда он за мной ухаживал, он подъезжал, я была замужем, останавливался где-нибудь на машине, и мы долго целовались. Я делала вид, что уходила гулять с собакой».

Но окончился этот яркий роман трагически - избранника певицы застрелили. Лолита вернулась к мужу и сделала попытку реанимировать отношения, хотя уже давно была несчастлива в них. Позже у нее случались и другие увлечения, склеить брак не удалось.