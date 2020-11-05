«Милота зашкаливает»: Светлана Лобода очаровала фото со своей маленькой дочкой

Роскошная Светлана Лобода показала фотографии с прогулки со своей маленькой дочкой, с которой вместе отдыхает.

«Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять, а вы?)», — пишет певица.

Для прогулки молодая мама выбрала роскошные образы – короткое и эффектное платье и босоножки на шпильке.