«Милота зашкаливает»: Светлана Лобода очаровала фото со своей маленькой дочкой
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Роскошная Светлана Лобода показала фотографии с прогулки со своей маленькой дочкой, с которой вместе отдыхает.
«Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять, а вы?)», — пишет певица.
Для прогулки молодая мама выбрала роскошные образы – короткое и эффектное платье и босоножки на шпильке.
Певицу засыпали комментариями:
«Сладость невозможная», «Какой пирожочек уже большой! Как быстро детки растут», «Как же хорошо, что Вы стали больше проводить времени со своими малышками», «Безумно красивые и любимые», «Мамочке, малышу здоровья», «Какие милые! Хорошего Вам вечера», «Самое большое счастье для женщины - это быть счастливой женой и мамой», «А мы любуемся Вами с Тилей», «Милота зашкаливает», «При хорошей погоде хорошо гулять с пирожочками, у нас уже холодно!», «Прекрасная мама! Вот такую нужно жену любить сильно», «Ух, какая красивая молодая мамочка», «Дети - это цветы жизни! Наше СЧАСТЬЕ! Крепкого здоровья Тилечке, Евуське и их маме!».