Милош Бикович ответил на нападки бывшей девушки и призвал не делиться «грязным бельем»

А также тактично указал на то, что не стоит выносить сор из избы: «Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и “грязным бельем”, кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и “интересной” для публики», — заявил Милош.

Напомним, что пара была вместе около года, но только в апреле СМИ распространили видео их первого совместного выхода в свет. Тогда звезда кино и профессиональная бальная танцовщица пришли на ужин в рамках Московского международного кинофестиваля. После расставания едва ли остались в хороших отношениях.