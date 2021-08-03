Милош Бикович ответил на нападки бывшей девушки и призвал не делиться «грязным бельем»
33-летний актер Милош Бикович тщательно скрывал свою личную жизнь, пока не появились яркие подробности. После расставания с актером спортсменка Арина Волошина нелестно высказалась о поведении актера в ее сторону на протяжении всего периода отношений: «Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей», — написала она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @arinavoloshina
Милошу ничего не оставалось, кроме как высказать свою точку зрения: «Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнеров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря, и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду», — написал актер в новом посте Instagram.
А также тактично указал на то, что не стоит выносить сор из избы: «Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и “грязным бельем”, кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и “интересной” для публики», — заявил Милош.
Напомним, что пара была вместе около года, но только в апреле СМИ распространили видео их первого совместного выхода в свет. Тогда звезда кино и профессиональная бальная танцовщица пришли на ужин в рамках Московского международного кинофестиваля. После расставания едва ли остались в хороших отношениях.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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