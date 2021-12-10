Милохин рассказал о разногласиях с Медведевой: «Просто не слышим друг друга»

Даня и Женя — главные любимцы телезрителей восьмого сезона шоу на льду. За их выступлениями и личной жизнью следят тысячи поклонников, многие из который даже убеждены в том, что между ними присутствует нечто большее, чем просто дружба. Сами же партнеры отрицают любые предположения.

Прежде всего у Милохина и Медведевой совершенно разный круг общения. Кроме того, у них абсолютно отличный друг от друга темперамент. Он — эпатажный и яркий блогер-миллионник, она — скромная и трудолюбивая олимпийская чемпионка. Именно этот момент порой мешает их коммуникации. «Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга», — откровенно рассказывает Даня во время интервью с журналом Forbes.

Однако именно эта «непохожесть» и привлекает Даню в Жене. За время совместной работы парню удалось значительно измениться в лучшую сторону. Это отмечает не только вся команда «Ледникового периода», друзья Милохина, но даже и его преданные поклонники. «Женя очень сильно на меня повлияла. Она научила меня собираться с мыслями, концентрироваться на одном конкретном действии, серьезнее относиться к работе и не бросать дела на полпути», — делится сокровенным он.

Согласно результатам девятого этапа шоу, пара Милохина и Медведевой набрала 24 балла — они занимают лидирующую позицию наравне с Волосожар и Федотовым.