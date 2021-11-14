passion.ru
2 мин.

Милохин поцеловал Медведеву, а Бородина заработала трещину в ребре: как прошел 7-й выпуск «Ледникового периода»

Седьмой выпуск проекта Ильи Авербуха оказался успешным для многих пар. По итогам выступлений в шоу, темой которого стали мюзиклы, сразу четыре пары из десяти получили высший балл и за технику, и за артистизм. Некоторые, впрочем, снова не избежали жесткой критики судей.
Милохин поцеловал Медведеву, а Бородина заработала трещину в ребре: как прошел 7-й выпуск «Ледникового периода»

Седьмой выпуск «Ледникового периода» оказался роковым для пары Максима Шабалина и Аглаи Шиловской. Пара покинула проект, и в результате в шоу осталось только 10 дуэтов. Однако для них нынешние выступления оказались крайне удачными, сразу четыре пары удостоились высших баллов.

Одним из успешных прокатов стал номер Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева. В выпуске, который был посвящен мюзиклам, они выступили под песню «If You Could See Her» в исполнении Joel Grey из кинофильма «Кабаре». При этом Кирилл вышел на лед в костюме гориллы.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Также высшие баллы получили пары Татьяны Волосожар и Федора Федотова, Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова, Дани Милохина и Евгении Медведевой. Последние, к слову, впервые оказались в топе. Они воплотили историю Ромео и Джульетты, не забыв и о поцелуе главных героев, и растрогали жюри и зрителей.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Фото: Максим Ли/Первый канал

«Катаются шепотом. Понимают каждый звук музыки. Делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно. Я вас люблю», — призналась Татьяна Тарасова.

А вот Ксения Бородина во время проката упала на лед, ударившись копчиком, и не смогла сдержать слез. Позднее она призналась, что расплакалась из-за обиды на то, что все тренировки оказались напрасны. Кроме того ведущая в соцсетях рассказала, что у нее в ребре обнаружили трещину. Пара получила наименьший балл за выпуск — 11.64.

Дмитрий Соловьев пытается успокоить Ксению Бородину.

Дмитрий Соловьев пытается успокоить Ксению Бородину.

Фото: Максим Ли/Первый канал

Вместе с этой парой номинацию получили и Никта Пресняков и Наталья Забияко. Какая пара останется в проекте, узнаем через неделю.

Фото и видео: Максим Ли/Первый канал

Новости партнеров
О чем говорят