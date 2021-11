Милохин поцеловал Медведеву, а Бородина заработала трещину в ребре: как прошел 7-й выпуск «Ледникового периода»

Седьмой выпуск «Ледникового периода» оказался роковым для пары Максима Шабалина и Аглаи Шиловской. Пара покинула проект, и в результате в шоу осталось только 10 дуэтов. Однако для них нынешние выступления оказались крайне удачными, сразу четыре пары удостоились высших баллов.

Одним из успешных прокатов стал номер Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева. В выпуске, который был посвящен мюзиклам, они выступили под песню «If You Could See Her» в исполнении Joel Grey из кинофильма «Кабаре». При этом Кирилл вышел на лед в костюме гориллы.