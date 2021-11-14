Милохин поцеловал Медведеву, а Бородина заработала трещину в ребре: как прошел 7-й выпуск «Ледникового периода»
Седьмой выпуск «Ледникового периода» оказался роковым для пары Максима Шабалина и Аглаи Шиловской. Пара покинула проект, и в результате в шоу осталось только 10 дуэтов. Однако для них нынешние выступления оказались крайне удачными, сразу четыре пары удостоились высших баллов.
Одним из успешных прокатов стал номер Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева. В выпуске, который был посвящен мюзиклам, они выступили под песню «If You Could See Her» в исполнении Joel Grey из кинофильма «Кабаре». При этом Кирилл вышел на лед в костюме гориллы.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Также высшие баллы получили пары Татьяны Волосожар и Федора Федотова, Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова, Дани Милохина и Евгении Медведевой. Последние, к слову, впервые оказались в топе. Они воплотили историю Ромео и Джульетты, не забыв и о поцелуе главных героев, и растрогали жюри и зрителей.
Фото: Максим Ли/Первый канал
«Катаются шепотом. Понимают каждый звук музыки. Делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно. Я вас люблю», — призналась Татьяна Тарасова.
А вот Ксения Бородина во время проката упала на лед, ударившись копчиком, и не смогла сдержать слез. Позднее она призналась, что расплакалась из-за обиды на то, что все тренировки оказались напрасны. Кроме того ведущая в соцсетях рассказала, что у нее в ребре обнаружили трещину. Пара получила наименьший балл за выпуск — 11.64.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Вместе с этой парой номинацию получили и Никта Пресняков и Наталья Забияко. Какая пара останется в проекте, узнаем через неделю.
Фото и видео: Максим Ли/Первый канал