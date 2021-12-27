«Милохин, наш любимый!» Бородина опровергла свою неприязнь к тиктокеру
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Фото: instagram.com/borodylia/
Красочными снимками с праздника телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте. 6-летие малышки Теоны явно удалось на славу. Поздравить дочку Бородиной пришли и звездные гости Дарья Мельникова, Никита Ефремов, Ольга Орлова, экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь. Выступала для Теоны певица Клава Кока. Удивительно, почему не Даня Милохин, который в этот вечер стал звездой огромного розового торта.
Даня в его знаменитом из тиктока костюме зайца держал большого плюшевого медведя. Торт очень понравился имениннице. «Это Милохин, зая! Наш любимый», — презентовала подарок Ксения Бородина.
«Милохин на торте — топ просто!» — посмеялась ее коллега по ледовому шоу актриса Агата Муцениеце.
Напомним, ранее телезвезда говорила, что поведение Милохина развращает молодежь, которая подписана на его страницу в соцсети. «Мне хочется, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки», — говорила Ксения.
А когда дочки Ксении решили сфотографироваться с Даней на проекте «Ледниковый период», поклонники телезвезды тут же обвинили ее в двуличности. Ксении пришлось оправдываться: «Я не против его творчества, я против платьев на мужике и маникюра».
Возможно, именно после участия в одном шоу Бородина все-таки смягчилась в отношении популярного тиктокера.
Фото: Instagram