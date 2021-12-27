«Милохин, наш любимый!» Бородина опровергла свою неприязнь к тиктокеру

А когда дочки Ксении решили сфотографироваться с Даней на проекте «Ледниковый период», поклонники телезвезды тут же обвинили ее в двуличности. Ксении пришлось оправдываться: «Я не против его творчества, я против платьев на мужике и маникюра».

Возможно, именно после участия в одном шоу Бородина все-таки смягчилась в отношении популярного тиктокера.