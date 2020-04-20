Миллионы рублей и аппараты ИВЛ: как Ивлеева, Нагиев и другие знаменитости помогают в борьбе с коронавирусом

Популярный блогер и ведущий Юрий Дудь сделал пожертвование в поддержку фонда «Живой», которое позволило закупить все необходимые средства защиты для врачей Павловской больницы — сейчас там лечат пациентов с коронавирусом. Руководитель фонда Виктория Агаджанова не стала разглашать сумму пожертвования, но отметила, что полученных средств хватило на покупку защитных костюмов, лицевых щитков, очков, бахил, антисептиков, респираторов и масок. В целом перевод полностью покрыл просьбу от больницы.

Ранее Андрей Малахов купил для Апатитов (родной город телеведущего) маски и кислородные концентраторы. Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ. Сергей Шнуров купил 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов для сотрудников академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Известные миллиардеры также внесли вклад в борьбу с COVID-19. Так, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко пожертвовал 1,3 миллиарда рублей на покупку аппаратов ИВЛ и индивидуальных средств защиты. Владелец «Интерроса» Владимир Потанин — 1 миллиард на поддержку некоммерческих организаций. Столько же передал и Михаил Фридман оперативному штабу по противодействию коронавирусу.

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