«Миллиона не хватит»: Анна Седокова рассказала о ежемесячных тратах

Также Седокова ответила на вопрос о своей личной жизни, который не дает покоя большинству ее фанатов: «Я проснулась с мыслью, что люблю того человека, с кем проснулась». Однако имя возлюбленного Анна предпочла не называть.

«На мой взгляд, когда люди создают пару, начинают отношения, они в том числе должны оберегать друг друга от жестокости окружающего мира. Еще крайне желательно, чтобы избранник был способен на поступки. Ведь только по ним можно определить, насколько ты ему нужна. Пассивные — не мое. Я очень ценю лидеров по натуре, первых в профессии и в целом — по жизни», — описала своего идеального мужчину артистка.