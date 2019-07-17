«Миллиона не хватит»: Анна Седокова рассказала о ежемесячных тратах

В конце минувшего года певица Анна Седокова похвасталась долгожданной покупкой — шикарной большой квартирой в Москве. Однако до сих пор экс-солистка группы «ВИА Гра» не переехала в собственное жилье. В YouTube-шоу «50 вопросов» Карена Адамяна Анна рассказала, что в данный момент снимает квартиру, выплачивает ипотеку и делает ремонт в новой квартире. Певица откровенно призналась, что в месяц тратит больше миллиона рублей: «Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10-15 сотрудников… Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами».
Также Седокова ответила на вопрос о своей личной жизни, который не дает покоя большинству ее фанатов: «Я проснулась с мыслью, что люблю того человека, с кем проснулась». Однако имя возлюбленного Анна предпочла не называть.
«На мой взгляд, когда люди создают пару, начинают отношения, они в том числе должны оберегать друг друга от жестокости окружающего мира. Еще крайне желательно, чтобы избранник был способен на поступки. Ведь только по ним можно определить, насколько ты ему нужна. Пассивные — не мое. Я очень ценю лидеров по натуре, первых в профессии и в целом — по жизни», — описала своего идеального мужчину артистка.
Напомним, у Анны Седоковой трое детей от троих мужчин — 14-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, 7-летняя Моника, которая проживает в США со своим отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, и 2-летний сын Гектор, отцом которого, по слухам, является бизнесмен Артем Комаров.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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