Миллион на мечту: Ксения Собчак сделала щедрый подарок пострадавшей в ДТП с ней девушке
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
9 октября 2021 года произошло страшное ДТП, участницей которого стала Ксения Собчак. Она находилась на пассажирском сидении мерседеса, который выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем . В ходе аварии погиб один человек, двое получили тяжелые травмы.
Одна из пострадавших, Оксана Садовник, шаг за шагом приходит в себя и возвращается к обычной жизни. После аварии Ксения связалась с девушкой, чтобы предложить свою помощь. Оказалось, что Оксана увлекается фотоделом и давно мечтала открыть свою студию. Собчак предложила покрыть аренду помещения и оплатить ремонтные работы. По данным «Комсомольской Правды», у телеведущей ушло примерно 1 млн 150 тыс. рублей.
6 февраля состоялось торжественное открытие фотосалона, на котором Собчак присутствовала лично. Она приехала в Звенигород, чтобы поздравить и поддержать девушку. В студии также собрались друзья Оксаны, которые отметили, что Ксения держалась очень дружелюбно
«Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились. Искренне желаю, чтобы дальше все было только хорошо. Главное — это твой невероятный оптимизм и целеустремленность, не теряй их», — поздравила хозяйку Ксения Собчак.
Фото: Instagram, Global Look Press