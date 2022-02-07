Миллион на мечту: Ксения Собчак сделала щедрый подарок пострадавшей в ДТП с ней девушке

9 октября 2021 года произошло страшное ДТП, участницей которого стала Ксения Собчак. Она находилась на пассажирском сидении мерседеса, который выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем . В ходе аварии погиб один человек, двое получили тяжелые травмы.

Одна из пострадавших, Оксана Садовник, шаг за шагом приходит в себя и возвращается к обычной жизни. После аварии Ксения связалась с девушкой, чтобы предложить свою помощь. Оказалось, что Оксана увлекается фотоделом и давно мечтала открыть свою студию. Собчак предложила покрыть аренду помещения и оплатить ремонтные работы. По данным «Комсомольской Правды», у телеведущей ушло примерно 1 млн 150 тыс. рублей.