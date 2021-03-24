Миллиардерша Крис Дженнер призналась, что до развода не умела зарабатывать деньги
Фото: picture-alliance.com
Семейство Кардашьян-Дженнер известно на весь мир. Крис была замужем дважды. От первого супруга, адвоката Роберта Кардашьяна, она родила дочерей Кортни, Ким, Хлои Кардашьян и сына Роберта Артура Кардашяна-младшего. Во втором браке с олимпийским чемпионом 1976 года по легкой атлетике Брюсом Дженнером родились дочери Кендалл Николь и Кайли Кристен Дженнер. Несмотря на то, что Крис Дженнер уже имеет десять внуков, она все еще блистает на экранах и удивляет своей жизненной силой.
В интервью она рассказала, что не всегда умела зарабатывать и тратить деньги — в первом браке все контролировал Роберт Кардашьян. Она вообще не знала, сколько денег на счету или в кошельке. Роберт умер в возрасте 59 лет в 2003 году, через несколько месяцев после того, как у него был диагностирован рак пищевода.
«Когда я переживала развод с Робертом, моя подруга Шелли Азофф спросила: "Сколько стоит ваш садовник?". Я не знала ответа, и это стало поворотным моментом. Мне было неловко», — вспомнила знаменитость.
Крис познакомилась с Робертом, когда ей было 17 лет, и вышла за него замуж четыре года спустя. Пара развелась в 1991 году. «Однажды я проснулась и поняла, что на меня свалились обязанности и ответственность. Я быстро учусь. Спустя время почувствовала огромное чувство выполненного долга, когда смогла разобраться во всем, оплачивать свои счета, зарабатывать деньги и платить налоги. И были времена, когда у меня было мало денег, но я очень организованна», — добавила она.
Во время замужества за Брюсом звезда вела дела уже сама. «Меня интересуют разные способы, которыми люди зарабатывают деньги, и то, что происходит в мире. Мне интересны разные предприятия, как они развиваются и как они становятся успешными. Мне просто нравится деловой мир», — призналась она.
По информации портала Celebritynetworth, общее состояние предпринимательницы оценивается в 140 миллионов долларов (10,6 миллиарда рублей).
Фото: picture-alliance.com, Instagram/@krisjenner
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