Миллиардерша Крис Дженнер призналась, что до развода не умела зарабатывать деньги

«Когда я переживала развод с Робертом, моя подруга Шелли Азофф спросила: "Сколько стоит ваш садовник?". Я не знала ответа, и это стало поворотным моментом. Мне было неловко», — вспомнила знаменитость.

Крис познакомилась с Робертом, когда ей было 17 лет, и вышла за него замуж четыре года спустя. Пара развелась в 1991 году. «Однажды я проснулась и поняла, что на меня свалились обязанности и ответственность. Я быстро учусь. Спустя время почувствовала огромное чувство выполненного долга, когда смогла разобраться во всем, оплачивать свои счета, зарабатывать деньги и платить налоги. И были времена, когда у меня было мало денег, но я очень организованна», — добавила она.

Во время замужества за Брюсом звезда вела дела уже сама. «Меня интересуют разные способы, которыми люди зарабатывают деньги, и то, что происходит в мире. Мне интересны разные предприятия, как они развиваются и как они становятся успешными. Мне просто нравится деловой мир», — призналась она.

По информации портала Celebritynetworth, общее состояние предпринимательницы оценивается в 140 миллионов долларов (10,6 миллиарда рублей).