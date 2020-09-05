Миллиардер Владислав Доронин подал в суд на экс-возлюбленную Наоми Кэмпбелл

В нем он требует обязать Кэмпбелл вернуть ему долги. Точная сумма, которую бизнесмен хочет получить о модели, не называется, но, судя по бумагам, россиянин также намерен забрать назад свою имущество, которое оценил более чем в три миллиона долларов. Сама Наоми пока никак не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл познакомились в 2008 году на Каннском кинофестивале. Тогда между ними завязался бурный роман. Бизнесмен не жалел для своей новой подруги никаких денег: дарил ей дома и дорогие подарки. Он построил для любимой огромный дом в Подмосковье. Сегодня стоимость особняка оценивается в 6,4 млрд. рублей. Расставание пары случилось в 2013 году.