Миллиардер Владислав Доронин подал в суд на экс-возлюбленную Наоми Кэмпбелл
Фото: Globallookpress/© mm4
Роман между российским предпринимателем Владиславом Дорониным и топ-моделью Наоми Кэмпбелл закончился также внезапно, как начался. Пара смогла сохранить отношения всего на пять лет. Разрыв произошел в 2013 году, но споры о деньгах, похоже, до сих пор не утихли. Американскому порталу TMZ стало известно, что Доронин подал в суд Нью-Йорка иск к бывшей возлюбленной.
В нем он требует обязать Кэмпбелл вернуть ему долги. Точная сумма, которую бизнесмен хочет получить о модели, не называется, но, судя по бумагам, россиянин также намерен забрать назад свою имущество, которое оценил более чем в три миллиона долларов. Сама Наоми пока никак не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл познакомились в 2008 году на Каннском кинофестивале. Тогда между ними завязался бурный роман. Бизнесмен не жалел для своей новой подруги никаких денег: дарил ей дома и дорогие подарки. Он построил для любимой огромный дом в Подмосковье. Сегодня стоимость особняка оценивается в 6,4 млрд. рублей. Расставание пары случилось в 2013 году.
Фото: Instagram, Globallookpress Видео: Instagram
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