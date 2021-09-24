Миллиардер Сергей Галицкий признался в том, что серьезно болен

Сергей Галицкий хочет донести до болельщиков то, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться: «Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в $50, 60, 70 млн был без меня. И чтобы школа могла финансироваться без меня», — поделился он своими задачами.

Галицкий подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе. Как сообщает «РБК», о своей болезни миллиардер узнал около двух месяцев назад.

«Это жизнь — ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме», — подвел итог гость программы.