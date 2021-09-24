Миллиардер Сергей Галицкий признался в том, что серьезно болен
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Бизнесмен не стал вдаваться в детали заболевания и называть точный диагноз, но рассказал, что жители Краснодара в курсе его непростого состояния здоровья, но решил признаться в этом и на более широкую аудиторию: «К сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту», — сказал он в эфире.
Сергей Галицкий хочет донести до болельщиков то, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться: «Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в $50, 60, 70 млн был без меня. И чтобы школа могла финансироваться без меня», — поделился он своими задачами.
Галицкий подчеркнул, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе. Как сообщает «РБК», о своей болезни миллиардер узнал около двух месяцев назад.
«Это жизнь — ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме», — подвел итог гость программы.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, кадры из программы «КомментШоу»