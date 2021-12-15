Миллиардер из списка Forbes угодил в ловушку телефонных мошенников и лишился миллиона рублей

Сотрудникам правоохранительных органов Судариков рассказал, как произошло преступление. Ему по телефону позвонил мужчина и представился старым знакомым. В ходе разговора мошенник попросил о помощи, якобы нужны средства на лечение ребенка заграницей. Сергей совершил перевод в размере более миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Спустя какое-то время он решил поинтересоваться об эффективности лечения и судьбе ребенка. Однако номер, с которого звонил «приятель», оказался недоступен. Тогда то Судариков и осознал, что стал жертвой мошеннических схем. Затем направился в полицию, где начали разыскивать преступника.

На данный момент 50-летний Сергей Судариков занимает 108-е место в списке Forbes, а его состояние оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов.