Милла Йовович тепло поздравила свою дочь Эвер Габо с 13-летием
Фото: www.instagram.com/millajovovich/?hl=ru
Милла Йовович поздравила с днем рождения свою старшую дочку Эвер Габо. Сегодня девочке исполняется 13 лет. Кадры вечеринки опубликовала Йовович в своем Instagram.
«С днем рождения! Быть твоими родителями — большое удовольствие для нас. Это были очень веселые 13 лет моей жизни. Ты всегда заставляешь улыбаться людей вокруг себя! Мы тебя обожаем!», — пишет Милла.
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Happy Birthday @evergaboanderson!! What a joy it is to be your parents! It’s been the most fun and exciting 13 years of my life! You always make everyone around you smile and have the bests time. You’re such a magical creature, you truly are a unicorn in disguise and we adore you so much!! Thank you @chrissbrenner for the photos! #evergaboanderson #happybirthday #unicorn
К поздравлениям актрисы присоединяются ее подписчики:
«С днем рождения, дорогая Эвер», «Поздравляем красавицу», «С днем рождения! Пусть жизнь будет счастливой, яркой. Здоровья, удачи, новых эмоций и свершений», «Как же она похожа на вас, Мила», «Какая она красавица!!! С днем рождения!», — пишут в комментариях под постом. Много поздравлений для девочки написаны и на русском языке — ранее Йовович показывала, что Эвер Габо начинает осваивать родной язык своей мамы.
Эвер Габо пользуется большой любовью — ее знают не только по Instagram мамы, которая часто делится с поклонниками деталями семейной жизни. Девочка пошла по стопам мамы и тоже снимается в кино — она дебютировала в ленте «Черная вдова» от Marvel, где сыграла со Скарлетт Йоханссон и исполнила роль молодой Наташи.
Фото и видео: Instagram Миллы Йовович
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