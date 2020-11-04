Милла Йовович тепло поздравила свою дочь Эвер Габо с 13-летием

К поздравлениям актрисы присоединяются ее подписчики:

«С днем рождения, дорогая Эвер», «Поздравляем красавицу», «С днем рождения! Пусть жизнь будет счастливой, яркой. Здоровья, удачи, новых эмоций и свершений», «Как же она похожа на вас, Мила», «Какая она красавица!!! С днем рождения!», — пишут в комментариях под постом. Много поздравлений для девочки написаны и на русском языке — ранее Йовович показывала, что Эвер Габо начинает осваивать родной язык своей мамы.

Эвер Габо пользуется большой любовью — ее знают не только по Instagram мамы, которая часто делится с поклонниками деталями семейной жизни. Девочка пошла по стопам мамы и тоже снимается в кино — она дебютировала в ленте «Черная вдова» от Marvel, где сыграла со Скарлетт Йоханссон и исполнила роль молодой Наташи.