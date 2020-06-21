Милла Йовович рассказала о трогательных отношениях между детьми: «Мне так приятно это видеть»

«Абсолютная красота. Прекрасная пара 🌸🌸 У тебя есть все основания гордиться 💛💛💛💛💛💛💛💛💛», «И Дэш тоже сияет! Она настоящий подарок, наслаждайтесь! ❤️», «Такие прекрасные детишки!!!!» - разделяют эмоции актрисы подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Милла Йовович-Андерсон - известная киноактриса. Больше всего зрителям она запомнилась ролями в фильмах «Пятный элемент» и «Обитель зла». С 2009 года Милла замужем за режиссером Полом Андресеном. Для актрисы это уже третий брак. У супругов три дочери: Эвер, Дэшил и Ошин. Последняя появилась на свет всего пять месяцев назад.