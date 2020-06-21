Милла Йовович рассказала о трогательных отношениях между детьми: «Мне так приятно это видеть»
Фото: Instagram/ @millajovovich
Быть как Милла Йовоич мечтают многие матери: актриса не только успевает великолепно выглядеть и делать успешную карьеру, но и воспитывать троих дочерей. Возраст у девочек совсем разный: старшей Эвер уже 12 лет, а младшенькой Ошин нет еще и года. Тем не менее, дочери Миллы и режиссера Пола Андерсона всегда находят общий язык. Особенно теплые отношения, по словам кинозвезды, у средней и младшей сестер.
«Эти двое. Вместе и навсегда. Наблюдать, как Дэш играет с малышкой Ошиной, невероятно. Она так интересуется своей младшей сестрой, ей так нравится быть с ней. Мне очень приятно видеть, насколько они близки. Ошин просто светится, когда в комнату входит Дашил. Так горжусь моей средней девочкой!», - написала под последним фото в своем Инстаграм Милла.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Абсолютная красота. Прекрасная пара 🌸🌸 У тебя есть все основания гордиться 💛💛💛💛💛💛💛💛💛», «И Дэш тоже сияет! Она настоящий подарок, наслаждайтесь! ❤️», «Такие прекрасные детишки!!!!» - разделяют эмоции актрисы подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Милла Йовович-Андерсон - известная киноактриса. Больше всего зрителям она запомнилась ролями в фильмах «Пятный элемент» и «Обитель зла». С 2009 года Милла замужем за режиссером Полом Андресеном. Для актрисы это уже третий брак. У супругов три дочери: Эвер, Дэшил и Ошин. Последняя появилась на свет всего пять месяцев назад.
Фото: Instagram/ @millajovovich Видео: Youtube
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