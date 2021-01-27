Милла Йовович призналась, что начала роман с мужем со скандала: «Пригрозила, что уеду»
Фото: www.instagram.com/millajovovich/
Милла Йовович — многодетная мать, успешная модель и известная актриса. Второй волной популярности в Голливуде она обязана своему нынешнему мужу Полу Андерсону, который пригласил ее на главную роль в свою серию фильмов «Обитель зла». Тогда, одновременно со съемками, начался и их роман.
Актриса рассказала в интервью изданию «7Дней», что отношения с любимым мужчиной у нее начались со скандала. Она прилетела к Полу из Канады, где была на съемках. В самолете прочитала сценарий и была просто в бешенстве. «Все сцены Пол написал для Мишель Родригез, которая была тогда на вершине популярности, — рассказала Милла. — Меня это не устраивало. Я ему завила, что нам надо серьезно поговорить и пригрозила, что улечу обратно».
В итоге Милла не только отвоевала себе все экшн-сцены в фильме, получила главную роль, но и осталась в жизни Пола Андерсона навсегда.
У супругов растут три дочери: 13-летняя Эвер, 5-летняя Дашиэл и малышка Ошиан, которой скоро исполнится год. Эвер уже строит успешную карьеру модели и актрисы. Девочка участвует в модных съемках, появляется на обложках журналов и снимается в Голливуде.
«Я всегда знала, что она станет актрисой. Это было видно с самого начала, — говорит Милла. — Эвер выросла на съемочных площадках и всегда любила изображать кого-то, будто она — это не она». Йовович добавила, что для дочери важно добиваться всего самой, а не просто быть ребенком знаменитых родителей. Актриса добавила, что часто после кастингов Эвер не берут на роль, и она расстраивается.
«Но все же роль Венди в фильме про Питера Пена досталась ей. Мы так ей гордимся. А папа помогает ей ставить британский акцент», — говорит гордая мать.
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Фото и видео: Instagram Миллы Йовович, кадры фильма «Обитель зла», Vogue
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