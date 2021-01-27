Милла Йовович призналась, что начала роман с мужем со скандала: «Пригрозила, что уеду»

Милла Йовович — многодетная мать, успешная модель и известная актриса. Второй волной популярности в Голливуде она обязана своему нынешнему мужу Полу Андерсону, который пригласил ее на главную роль в свою серию фильмов «Обитель зла». Тогда, одновременно со съемками, начался и их роман.

Актриса рассказала в интервью изданию «7Дней», что отношения с любимым мужчиной у нее начались со скандала. Она прилетела к Полу из Канады, где была на съемках. В самолете прочитала сценарий и была просто в бешенстве. «Все сцены Пол написал для Мишель Родригез, которая была тогда на вершине популярности, — рассказала Милла. — Меня это не устраивало. Я ему завила, что нам надо серьезно поговорить и пригрозила, что улечу обратно».

В итоге Милла не только отвоевала себе все экшн-сцены в фильме, получила главную роль, но и осталась в жизни Пола Андерсона навсегда.