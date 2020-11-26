Милла Йовович показала первые шаги 9-месячной дочери — милое видео

«Какие крепкие первые шаги!», «Какая она чудесная», «Милла, ты такая красивая мать», «Обожаю ваших девчонок — одна лучше другой», — посыпались комментарии под публикацией.

Милла Йовович родила третью дочь 2 февраля 2020 года, когда ей было уже 44 года. Актриса и модель долго скрывала беременность по объективным причинам. Йовович однажды потеряла ребенка на большом сроке беременности. «Я не хотела привязываться к малышу раньше времени, пока не убедилась, что с ним все в порядке», — рассказывала она.

Беременность в столь зрелом возрасте проходила тяжело, особенно на последних сроках. «Лодыжки отекают до размеров ноги слона. Спина сильно болит. Мне трудно шевелиться. Но вся семья мне помогает и поддерживает», — делилась Милла с подписчиками.

У Йовович с третьим мужем, режиссером Полом Андерсоном (снял «Обитель зла», где жена играла главную роль), три дочери: 13-летняя Эвер, 5-летняя Дашиэл и Ошиан. Милла и Пол вместе уже 18 лет.

Первым мужем модели был актер Шон Эндрюс, а вторым — режиссер Люк Бессон. Первый брак длился чуть больше месяца, а второй — два года.