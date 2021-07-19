Милана Тюльпанова рассказала о потрясении, из-за которого не может построить отношения
Милана Тюльпанова рассказала своим подписчикам, что в своей жизни перенесла изнасилование, и предположила, что именно по этой причине у нее не получается выстроить адекватные отношения.
«У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?», — написала она в своем блоге.
Поклонники после этого решили уточнить, о себе ли говорит Милана. Оказалось, что этот эпизод действительно был в ее жизни.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @milana_tulpanova
«Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», — объяснила она.
Стоит заметить, что отношения с мужчинами у Миланы действительно не ладятся. Роман с футболистом Александром Кержаковым закончился печально — он поднимал на нее руки и пытался отобрать ее ребенка.
С недавним возлюбленным тоже получилось все не лучшим образом — она обвинила его в мошенничестве и ушла от него через месяц после красивой свадебной церемонии на Мальдивах.
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
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