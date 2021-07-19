Милана Тюльпанова рассказала о потрясении, из-за которого не может построить отношения

Милана Тюльпанова рассказала своим подписчикам, что в своей жизни перенесла изнасилование, и предположила, что именно по этой причине у нее не получается выстроить адекватные отношения.

«У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?», — написала она в своем блоге.

Поклонники после этого решили уточнить, о себе ли говорит Милана. Оказалось, что этот эпизод действительно был в ее жизни.