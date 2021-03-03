Милана Тюльпанова рассказала, как попала в психбольницу

Милана Тюльпанова, которая недавно рассталась с мужем-мошенником, а потом оказалась в больнице, рассказала на YouTube-канале Class о сложных временах в своей жизни и лечении в психиатрической больнице. К этому ее привел сильный стресс после расставания с Александром Кержаковым и попытка лишить себя жизни.

«У меня была попытка суицида, после чего меня поместили в клинику для душевнобольных. Там я встретила своего психолога, которая сказала, что не я одна виновата в том, что произошло», — рассказала девушка.

Этот факт в биографии Миланы, по ее словам, использовали против нее – бывший муж Александр Кержаков пытался отобрать у нее сына, оперируя этим фактом.

«Саша опубликовал видео, на котором видно, как сын плачет при встрече со мной. Ситуация была следующая: Саша завел сына в комнату и быстро вышел оттуда. Разумеется, ребенок был напуган, но я постаралась сделать все, чтобы не усугублять ситуацию. У нас же были и хорошие встречи, когда Артемий называл меня мамой, но Саша их не показывает. На одной из наших первых встреч сын начал очень сильно, гипертрофированно плакать. Когда дети видят незнакомца, они так не плачут. Я подозреваю, что бывший муж показывал ребенку мои фотографии и говорил какие-то гадости», – рассказывает Милана.

С новым мужем у девушки тоже не сложилось – Милана даже пошутила, что на ней проклятье. Если первый супруг, по ее словам, оказался абьюзером, то второй – мошенником, который к тому же был женат.