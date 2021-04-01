Милана Тюльпанова рассказала, как поймала Кержакова на неоднозначной переписке с Алисой Аршавиной
Фото: @milana_tulpanova
Милана Тюльпанова в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала об отношениях с бывшим мужем и недавней истории с отравлением.
Милана Тюльпанова поведала, что после смерти ее отца отношения с мужем Александром Кержаковым буквально превратились в ад.
«Это были отношения на поводке. Он постоянно где-то ходил, куда-то уезжал. Говорил: "Не звони мне четыре дня, а если позвонишь раньше, то не будешь звонить мне еще неделю"», — рассказывала она и добавляла, что Кержаков наслаждался ее состоянием.
«Ему нравилось, что я страдаю, рыдаю».
Александр Кержаков не только третировал жену, по словам Миланы, но и не отличался верностью. Она рассказала, что обнаружила у Александра второй телефон с неоднозначными переписками с женщинами. Интересно, что среди диалогов нашлась и Алиса Аршавина, которая на тот момент была замужем.
Что именно у них было, Милана не знает и признается, что видела только диалог в мессенджере, который, однако, был не вполне невинным.
В интервью Милана призналась, что недавняя история, когда она выпила 40 таблеток снотворного, после чего ее нашли без сознания, была способом манипуляции человеком. О себе и о том, что после этого она могла умереть, Милана в тот момент не думала. Девушка отметила, что об этой истории никто бы не узнал, если бы она сама не придала ее огласке.
«Есть у меня черта, я все это сразу сливаю в интернет», — отметила Милана.
Фото и видео: Instagram Миланы Тюльпановой
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