Милана Тюльпанова рассказала, как поймала Кержакова на неоднозначной переписке с Алисой Аршавиной

Милана Тюльпанова в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала об отношениях с бывшим мужем и недавней истории с отравлением.

Милана Тюльпанова поведала, что после смерти ее отца отношения с мужем Александром Кержаковым буквально превратились в ад.

«Это были отношения на поводке. Он постоянно где-то ходил, куда-то уезжал. Говорил: "Не звони мне четыре дня, а если позвонишь раньше, то не будешь звонить мне еще неделю"», — рассказывала она и добавляла, что Кержаков наслаждался ее состоянием.

«Ему нравилось, что я страдаю, рыдаю».

Александр Кержаков не только третировал жену, по словам Миланы, но и не отличался верностью. Она рассказала, что обнаружила у Александра второй телефон с неоднозначными переписками с женщинами. Интересно, что среди диалогов нашлась и Алиса Аршавина, которая на тот момент была замужем.

Что именно у них было, Милана не знает и признается, что видела только диалог в мессенджере, который, однако, был не вполне невинным.

В интервью Милана призналась, что недавняя история, когда она выпила 40 таблеток снотворного, после чего ее нашли без сознания, была способом манипуляции человеком. О себе и о том, что после этого она могла умереть, Милана в тот момент не думала. Девушка отметила, что об этой истории никто бы не узнал, если бы она сама не придала ее огласке.

«Есть у меня черта, я все это сразу сливаю в интернет», — отметила Милана.