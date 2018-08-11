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Милана Кержакова: «Я не вижу смысла в жизни»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Миланы Кержаковой

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Супруга скандально известного футболиста поделилась с фолловерами откровенными мыслями.

В конце июня в семье Александра и Миланы Кержаковых разразился громкий скандал. Блондинка во всеуслышание заявила, что супруг не дает ей видеться с годовалым сыном, однако вскоре стало известно, что после смерти отца Милана стала употреблять запрещенные препараты и именно поэтому Александр забрал ребенка, а супругу отправил на лечение. Сейчас блондинка находится в Таиланде, где продолжает реабилитационную терапию. Казалось бы, жизнь налаживается, но Милана откровенно делится с фолловерами совсем не радужными мыслями.

«На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока всё, что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так😢», — написала Кержакова.

«Всегда есть шанс начать все сначала, пока мы живы», «Всё будет хорошо, по-другому и быть не может», «Все наладится и образумится. Не бывает всегда все плохо! Пройдет чёрная полоса и наступит Новая белая и счастливая! Вы красивая и умная!», «Милана, все это временно, скоро все будет хорошо», «Милана, детка, все хорошо, жизнь прекрасна!!!! Тебе немного нужно терпения!!!!Все наладится!!!Ты дала сыну жизнь, а он смысл Жизни!!!!», «Живи!!!Бог не даёт человеку больше испытаний, чем человек может перенести», — поддержали Милану подписчики.

Фото: instagram

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