Милана Кержакова: «Я не вижу смысла в жизни»

В конце июня в семье Александра и Миланы Кержаковых разразился громкий скандал. Блондинка во всеуслышание заявила, что супруг не дает ей видеться с годовалым сыном, однако вскоре стало известно, что после смерти отца Милана стала употреблять запрещенные препараты и именно поэтому Александр забрал ребенка, а супругу отправил на лечение. Сейчас блондинка находится в Таиланде, где продолжает реабилитационную терапию. Казалось бы, жизнь налаживается, но Милана откровенно делится с фолловерами совсем не радужными мыслями.

«На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока всё, что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так😢», — написала Кержакова.