Мила Кунис прокомментировала слухи о своей третьей беременности и разводе с Эштоном Катчером

В Сети время от времени появляется информация о том, что Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенка. Затем эти слухи сменяются на гораздо менее позитивные — якобы супруги как никогда близки к разводу. В новом интервью американской версии журнала Cosmopolitan Мила решила расставить все точки над i.
«Я в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. Знаю об этом, потому что так написано на обложках, которые я замечаю, когда иду за продуктами в магазин», — смеясь, объяснила Мила.
Напомним, Кунис и Катчер женаты уже три года, но еще до свадьбы у них родилась дочь Вайятт, а в конце 2016 года на свет появился второй ребенок пары — сын Димитрий. Кстати, Мила намекнула, что в будущем они с Эштоном все-таки хотят еще детей: особенно об этом мечтают родители актрисы. «Папа всегда очень надеется, что новости о моей беременности — не ложь», — призналась звезда.
Фото: MJT/AdMedia, Clinton Wallace, Birdie Thompson, Armando Arorizo / Global Look Press, Instagram