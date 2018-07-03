Мила Кунис прокомментировала слухи о своей третьей беременности и разводе с Эштоном Катчером

В Сети время от времени появляется информация о том, что Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенка. Затем эти слухи сменяются на гораздо менее позитивные — якобы супруги как никогда близки к разводу. В новом интервью американской версии журнала Cosmopolitan Мила решила расставить все точки над i.

«Я в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. Знаю об этом, потому что так написано на обложках, которые я замечаю, когда иду за продуктами в магазин», — смеясь, объяснила Мила.