Мила Кунис и Морган Фриман и другие неожиданные романы звезд Голливуда

Вупи Голдберг и Тед Дэнсон

Тед Дэнсон («Жар тела», «Трое мужчин и младенец») встречался с экстравагантной Вупи Голдберг. Между тремя браками актриса успевала очаровывать первых красавцев Голливуда. Кроме Дэнсона, который, к слову во время романа с ней был женат, в ее амурные сети попали Тимоти Далтон, Фрэнк Ланджелла, Эдди Голд и другие.

Отношения с Тедом Дэнсоном длились недолго, вскоре они расстались. С 1995 года он женат на оскароносной актрисе Мэри Стинберген.