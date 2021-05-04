Мила Кунис и Морган Фриман и другие неожиданные романы звезд Голливуда
Фото: Getty Images
Мила Кунис и Морган Фриман
Сейчас никого не удивишь романом молодой начинающей актрисы и пожилого (или даже старого) актера или режиссера. И все же связь 19-летней Милы Кунис и Моргана Фримана кажется необычной. Правда, роман голливудских знаменитостей закончился быстро.
Фото: Getty Images
После у Милы были долгие отношения со звездой фильма «Олин дома» Маколеем Калкиным, а сейчасм она счастлива в браке с Эштоном Кутчером и растит с ним двоих детей.
Николь Кидман и Ленни Кравиц
В 2003 году Николь Кидман и Ленни Кравиц были помолвлены. Но их отношения не выдержали испытания временем, и знаменитости расстались через год. Позже Кравиц так объяснил причину разрыва с Николь: «Иногда некоторые вещи просто перестают работать...».
Фото: East News
Вупи Голдберг и Тед Дэнсон
Тед Дэнсон («Жар тела», «Трое мужчин и младенец») встречался с экстравагантной Вупи Голдберг. Между тремя браками актриса успевала очаровывать первых красавцев Голливуда. Кроме Дэнсона, который, к слову во время романа с ней был женат, в ее амурные сети попали Тимоти Далтон, Фрэнк Ланджелла, Эдди Голд и другие.
Отношения с Тедом Дэнсоном длились недолго, вскоре они расстались. С 1995 года он женат на оскароносной актрисе Мэри Стинберген.
Фото: Getty Images
Лиам Нисон и Джулия Робертс
Джулии Робертс до замужества приписывали романы со многими известными мужчинами. Был среди них и Лиам Нисон. 19-летняя Джулия влюбилась в статного и импозантного 30-летнего Лиама. Их роман длился несколько лет. Затем их пути разошлись.
Но еще более неожиланным кажется роман Лиама Ниссона и Хелен Миррен, которая старше него на 7 лет. В начале 1980-х знаменитости жили вместе несколько лет. А познакомились они на съемках фильма «Экскалибур».
Фото: Кадр фильма
Шер и Том Круз
Во время начала необычного романа Шер и Тома Круза ей было уже 40 лет, ему — 23.
Роман знаменитой певицы и начинающего актера длился несколько месяцев. Влюбленные даже выходили в свет вместе. Шер после развода с мужем Сонни выбирала раз за разом все более молодых любовников. Ей льстило внимание молодых мужчин. «Обожаю этого мальчишку», — говорила поп-дива про Тома Круза.
Но вскоре он встретил актрису Мими Роджерс и женился на ней. Шер же крутила романы Эриком Клэптоном, Вэлом Килмером, Ричи Самборой, Марком Хадсоном, Рэем Лиоттой и другими знаменитостями.
Фото: Getty Images
Лив Тайлер и Хоакин Феникс
Роман Лив Тайлер и Хоакина Феникса длился три года — в 1995-1998. Отношения молодых актеров завязались после совместных съемок в фильме «Выдуманная жизнь Эбботов».
Сейчас Лив счастлива в отношениях с британским спортивным агентом Дейвом Гарднером. Они обручились в 2015-м. У пары растут двое детей. А Хоакин счастлив с актрисой Руни Марой, которая родила ему сына Ривера.
Фото: Getty Images
Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший
Роман Сары Джессики Паркер и Роберта Дауни-младшего длился 7 лет. В одном из интервью актриса призналась, что Роберт был первым мужчиной, с которым она жила. Это и не удивительно: ведь в начале их отношений Саре Джессике было всего 19 лет.
Фото: Getty Images
Ванесса Редгрейв и Тимоти Далтон
Одной из самых красивых пар кинематографа была пара британских актеров Ванесса Редгрейв и Тимоти Далтон. Они познакомились на съемках фильма «Мария — королева Шотландии», а после еще снимались вместе. Актеры жили вместе с 1977 по 1986 год.
Фото: Kinopoisk.ru
Элизабет Тейлор и Колин Фаррел
Один из самых необычных и неожиданных романов — отношения Элизабет Тейлор и Колина Фаррела, о которых актер рассказал уже после смерти актрисы. Элизабет ушла из жизни в 2011 году в возрасте 79 лет. Вскоре Фаррел в одном из интервью признался, что у него были отношения с Тейлор, которая была старше него на 40 лет: «Это была особая романтическая связь», — рассказал актер.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, кадры фильмов, East News, Kinopoisk.ru
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