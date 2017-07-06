Звездная чета впервые вышла в свет вместе с детьми

Мила Кунис и Эштон Катчер счастливые родители двух малышей: трехлетней Уайетт Изабель и восьмимесячного Дмитрия. Папарацци не раз удавалось застать звездное семейство во время прогулок по парку или же походам по магазинам. Однако накануне супруги решили впервые вывести детей в свет, посетив Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. На фото, которые тут же попали в Сеть, малышка Уайетт сидит на коленях папы, а Дмитрия крепко держит мама.