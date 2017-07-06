Мила Кунис и Эштон Катчер впервые вывели в свет подросших детей
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Звездная чета впервые вышла в свет вместе с детьми
Мила Кунис и Эштон Катчер счастливые родители двух малышей: трехлетней Уайетт Изабель и восьмимесячного Дмитрия. Папарацци не раз удавалось застать звездное семейство во время прогулок по парку или же походам по магазинам. Однако накануне супруги решили впервые вывести детей в свет, посетив Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. На фото, которые тут же попали в Сеть, малышка Уайетт сидит на коленях папы, а Дмитрия крепко держит мама.
Стоит отметить, что ради детей Мила стала гораздо реже сниматься в кино. По ее словам, карьера не стоит того, чтобы круглые сутки находиться в дали от наследников и не иметь возможности следить за тем, как они растут.
Фото: eastnews.ru, globallookpress.com