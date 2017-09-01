Актриса удивила поклонников изменившимися формами

Осенью прошлого года Мила Кунис во второй раз стала мамой, подарив своему мужу Эштону Катчеру сына Димитрия. Как ранее признавалась актриса, за время беременности она набрала порядка 20 килограммов, однако сразу же после родов начала активно тренироваться, чтобы вернуться в былую форму.

Стоит отметить, что ей это удалось. Мила сбросила ненавистные килограммы, но, похоже, на этом останавливаться не собирается. В Сеть попали фото, на которых Кунис выглядит очень изможденной: осунувшееся лицо, тонкие руки. Еще больше изменившиеся формы актрисы подчеркивает мешковатая одежда, в которой она выглядит слишком худой. По слухам, сейчас ее вес составляет около 40 килограммов.

Причина столь стремительного похудения может крыться в новой роли или же в загруженном графике. Ведь помимо воспитания дочери Уайат и сына Димитрия, Мила успевает сниматься в нескольких фильмах. Так, в скором времени на экраны выйдут два фильма с ее участием: сиквел «Очень плохих мамочек» и комедия «Шпион, который меня кинул».