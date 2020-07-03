Микротоп и идеальный пресс: 37-летняя Наталья Рудова в свой день рождения похвасталась соблазнительной фигурой
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Актриса Наталья Рудова отметила 37-й день рождения. В Instagram она опубликовала свое фото, признавшись, что она счастлива. На снимке именинница позировала в джинсах и микротопе, подчеркнувшем ее идеальный пресс. Одним словом, она похвасталась своими аппетитными формами.
«Happy girl», — подписала она снимок с десятками шаров в кадре.
«Будь счастлива всегда!», «Какая счастливая , будь такой всегда», «Поздравляю», «Вы просто огонь», «Красотка», «Моя сладкая», «С Днём Рождения Наталья!!!Всех благ и здоровья!», «Молодец», «Вах, какие красивые шарики. Да и девушка на фоне тоже очень привлекательная!», «Блин, она вечная, в своей юности помню ее по фильмам... А сейчас я старею, а Рудова вся та же. Ведьма, с днюхой!», — поздравили Наталью Рудову с праздником.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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