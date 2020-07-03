Микротоп и идеальный пресс: 37-летняя Наталья Рудова в свой день рождения похвасталась соблазнительной фигурой

Актриса Наталья Рудова отметила 37-й день рождения. В Instagram она опубликовала свое фото, признавшись, что она счастлива. На снимке именинница позировала в джинсах и микротопе, подчеркнувшем ее идеальный пресс. Одним словом, она похвасталась своими аппетитными формами.

«Happy girl», — подписала она снимок с десятками шаров в кадре.