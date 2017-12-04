Микро-платье и локоны: поклонники в восторге от нового образа Ани Лорак
Ани Лорак — обладательница классической фигуры «песочные часы»: тонкая талия, пышные грудь и бедра. Многочасовые тренировки в свободное от гастролей время только улучшают фигуру исполнительницы. Ани с удовольствием демонстрирует изящные изгибы своего тела в нарядах, подчеркивающих красоту ее фигуры. Так, сейчас певица активно готовится к премьере нового шоу «Дива», с которым уже в феврале будущего года отправится в гастрольный тур.
Некоторое время назад Ани поделилась в Instagram снимком в новом образе, который примерила для будущего шоу. На фотографии, сделанной в гримерке, артистка позирует в ультракоротком белом платье из ткани с пайетками. Распущенные волосы, уложенные небрежными локонами, дополнили образ. «Каждая маленькая девочка, превращаясь в женщину, должна узнать правду о себе . Вы созданы для Любви и Света. Чтобы вдохновлять и возраждать! Давать силу и поддержку! Вы и есть сама Любовь», — подписала снимок певица.
«Идеальная девушка. Мечта любого мужчины!!!», «Такая красивая! Вам к лицу эта прическа..(кудри)», «Каролина! Какой шикарный новый образ) Тебе идут кудряшки😻», «Вот это ообраз😍Прям не узнать🙈😯Очень всё идёт!👑👍😍Хорошего вам выступления,а также только наслаждения от того, что будете делать!😉❤», «Вау❤️ Безумная красотка😍 Обожаю вас💋💗 Люблю💕», — восхитились поклонники. Но многим образ певицы не пришелся по душе: «Так хочется слушать любимую певицу,а не смотреть на ваши голые телеса,раздевайтесь уже до купальника,немного осталось», «Мне Ани очень нравится,но хочу сказать ещё короче не могла надеть?», «Тебе не идёт это платье».
А вам нравится этот образ Ани Лорак?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram