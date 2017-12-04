Певица опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Ани Лорак — обладательница классической фигуры «песочные часы»: тонкая талия, пышные грудь и бедра. Многочасовые тренировки в свободное от гастролей время только улучшают фигуру исполнительницы. Ани с удовольствием демонстрирует изящные изгибы своего тела в нарядах, подчеркивающих красоту ее фигуры. Так, сейчас певица активно готовится к премьере нового шоу «Дива», с которым уже в феврале будущего года отправится в гастрольный тур.

Некоторое время назад Ани поделилась в Instagram снимком в новом образе, который примерила для будущего шоу. На фотографии, сделанной в гримерке, артистка позирует в ультракоротком белом платье из ткани с пайетками. Распущенные волосы, уложенные небрежными локонами, дополнили образ. «Каждая маленькая девочка, превращаясь в женщину, должна узнать правду о себе . Вы созданы для Любви и Света. Чтобы вдохновлять и возраждать! Давать силу и поддержку! Вы и есть сама Любовь», — подписала снимок певица.