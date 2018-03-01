Аппетитная Эшли Грэм станцевала тверк в стрингах
30-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм никогда не стеснялась демонстрировать недостатки своей фигуры, превращая их в достоинства.
Во время недавней фотосессии для журнала Sports Illustrated пышнотелая модель Эшли Грэм не только принимала сексуальные позы и демонстрировала свои во всех отношениях весомые достоинства, но и… танцевала тверк.
Видео с зажигательными (и очень откровенными) движениями Эшли появилось в Instagram-аккаунте издания.
Мнения фолловеров тут же разделились: одни принялись осыпать красотку комплиментами, а другие раскритиковали, посчитав этот танец в исполнении мисс Грэм просто неприличным. А как вам тверк Эшли?
Фото: Instagram
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