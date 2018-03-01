Аппетитная Эшли Грэм станцевала тверк в стрингах

Во время недавней фотосессии для журнала Sports Illustrated пышнотелая модель Эшли Грэм не только принимала сексуальные позы и демонстрировала свои во всех отношениях весомые достоинства, но и… танцевала тверк.

Видео с зажигательными (и очень откровенными) движениями Эшли появилось в Instagram-аккаунте издания.