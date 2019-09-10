Михалкова, Зудина, Хабенский и другие звезды на премьере спектакля «Пер Гюнт» в рамках фестиваля «Черешневый лес»

«Есть мнение, что это вскрытие человеческих болячек, гнойников, что, безусловно, так. Но конкретных рецептов, как лечить эти язвы, в произведении не дается. В целом, перед нами величайшая пьеса о милосердии, о любви, которую я задумал поставить еще 10 лет назад», - говорит Бутусов.

Главные роли в «Пер Гюнте» играют известные «вахтанговцы»: Евгения Крегжде, Яна Соболевская, Павел Попов, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина. Одно из воплощений Пер Гюнта представит петербургский актер Сергей Волков, ученик Бутусова, принятый в труппу в январе. Вместе с режиссером над постановкой работают сценограф Александр Барменков, художник по костюмам Максим Обрезков и балетмейстер Николай Реутов.