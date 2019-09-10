Михалкова, Зудина, Хабенский и другие звезды на премьере спектакля «Пер Гюнт» в рамках фестиваля «Черешневый лес»

Гостями премьерных показов стали Константин Хабенский, Марина Зудина, Павел Табаков, Елизавета Янковская, Надежда Михалкова, Вадим Верник, Арина Шарапова, Алла Сигалова и многие другие.
Спектакль по знаменитой пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена - первая работа Юрия Бутусова на посту главного режиссера театра им. Вахтангова. Масса событий, поворотов, загадок, смыслов Ибсена перенеслись в бутусовский мир, парадоксальный, абсурдистский и захватывающий: французские зонги сочетаются со стихами Тарковского и реминисценциями к Григу, на сцене появляется то операторская камера, то установки, создающие ветер, Сольвейг ходит в модной шубе и ботильонах на высоком каблуке, а Пер Гюнт - в деловом костюме с галстуком. Сам режиссер признается, что «замахнулся на глыбу», поэтому его четырехчасовая постановка - лишь «попытка прикоснуться».
Фото: Пресс-служба
«Есть мнение, что это вскрытие человеческих болячек, гнойников, что, безусловно, так. Но конкретных рецептов, как лечить эти язвы, в произведении не дается. В целом, перед нами величайшая пьеса о милосердии, о любви, которую я задумал поставить еще 10 лет назад», - говорит Бутусов.
Главные роли в «Пер Гюнте» играют известные «вахтанговцы»: Евгения Крегжде, Яна Соболевская, Павел Попов, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина. Одно из воплощений Пер Гюнта представит петербургский актер Сергей Волков, ученик Бутусова, принятый в труппу в январе. Вместе с режиссером над постановкой работают сценограф Александр Барменков, художник по костюмам Максим Обрезков и балетмейстер Николай Реутов.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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