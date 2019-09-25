Михалкова, Миронова, Ивлеева и другие телезвезды оказались в числе номинантов премии «ТЭФИ — 2019»

На официальном сайте телевизионной премии «ТЭФИ — 2019» опубликовали список финалистов в разных номинациях, которые будут бороться за заветную статуэтку.

За звание лучшего актера телевизионного фильма или сериала будут бороться Александр Паль («Толя Робот»), Владимир Машков («Медное солнце») и Сергей Бурунов («Мылодрама»).

Статуэтку «ТЭФИ» за лучшую женскую роль могут получить Анна Михалкова за работу в «Обычной женщине», Яна Троянова за сериал «Ольга» или Мария Миронова за «Садовое кольцо».

Лучшей телевизионной многосерийной комедией могут стать «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама» или «Ольга».

В финал номинации «Телевизионный фильм или сериал» вышли картины «Обычная женщина», «Медное солнце» и «Год культуры».

На звание лучшего режиссера телефильма или сериала претендуют Борис Хлебников и его «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли, Алексей Нужный и «Толя Робот», а также Илья Куликов с «Мылодрамой».

В номинации «Развлекательная программа» представлены «"На ножах" с Константином Ивлевым», «Лучше всех!», которую ведет Максим Галкин и шоу «Импровизация».