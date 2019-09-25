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Михалкова, Миронова, Ивлеева и другие телезвезды оказались в числе номинантов премии «ТЭФИ — 2019»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михалкова

Фото: Instagram

Стали известны финалисты телевизионной премии, ежегодно присуждаемой за достижения в телеискусстве.

На официальном сайте телевизионной премии «ТЭФИ — 2019» опубликовали список финалистов в разных номинациях, которые будут бороться за заветную статуэтку.

За звание лучшего актера телевизионного фильма или сериала будут бороться Александр Паль («Толя Робот»), Владимир Машков («Медное солнце») и Сергей Бурунов («Мылодрама»).

Статуэтку «ТЭФИ» за лучшую женскую роль могут получить Анна Михалкова за работу в «Обычной женщине», Яна Троянова за сериал «Ольга» или Мария Миронова за «Садовое кольцо».

Лучшей телевизионной многосерийной комедией могут стать «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама» или «Ольга».

В финал номинации «Телевизионный фильм или сериал» вышли картины «Обычная женщина», «Медное солнце» и «Год культуры».

На звание лучшего режиссера телефильма или сериала претендуют Борис Хлебников и его «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли, Алексей Нужный и «Толя Робот», а также Илья Куликов с «Мылодрамой».

В номинации «Развлекательная программа» представлены «"На ножах" с Константином Ивлевым», «Лучше всех!», которую ведет Максим Галкин и шоу «Импровизация».

Шоу «Лучше всех!» попало в одну из номинаций

Статуэтку как лучший ведущий развлекательной программы могут получить Евгений Маргулис с «Квартирником НТВ у Маргулиса. Юрий Стоянов», Азамат Мусагалиев с шоу «Где логика?» или Иван Ургант с «Вечерним Ургантом».

Из юмористических шоу Stand Up, «Вечерний Ургант» или Comedy Club жюри будет выбирать ту, кому вручат главную награду в соответствующей номинации.

Из утренних программ в финал «ТЭФИ — 2019» прошли «Кто в доме Хозяин?», «Утро России» и «Утро Пятницы», а лучшим ведущим утренней программы могут стать Наталья Мальцева и ее «Мальцева», Регина Тодоренко («Регина+1»), Светлана Зейналова и Тимур Соловьев («Доброе утро»).

За звание лучшего дневного ток-шоу будут бороться «Место встречи», «ДНК» и «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Среди развлекательных программ «Образ жизни» на премии представлены «Квартирный вопрос», «Жизнь Других» и «Секретный миллионер».

В номинации «Просветительская программа» за право называться лучшей из лучших поборются «Чудо Техники» с Сергеем Малоземовым, «"Наши на ЧМ". Александр Кержаков», «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым.

Из телеигр статуэтка «ТЭФИ» может уйти к «Что? Где? Когда?», «Своей игре» или программе «Грамотеи».

Из документальных проектов в финал телевизионной премии вышли «Северный морской путь», «Это реальная история», «Социальный проект "Попроси у неба"».

Лучшим журналистским расследованием может стать программа «"Новые Русские сенсации". "Русские разведчики-нелегалы в Америке"», «Инсайдеры. Расследования с внедрением» или «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола».

Проекты «#ЯЖеМать», «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и «На самом деле» будут бороться за приз в номинации «Реалити-шоу».

Лучшим телепроектом о спорте станет программа «Неизведанная хоккейная Россия», «Ген победы» или «Тотальный Футбол». А лучшим спортивным комментаторов или ведущим спортивного шоу может оказаться Юрий Розанов («Арсенал - Ливерпуль»), Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе») или Евгений Савин («Чемпионат мира по футболу — 2018»).

Лучшим дневным телесериалом станет «ИП Пирогова», «Мухтар. Новый след» или «Туристическая полиция».

Из программ для детей и юношества в финал «ТЭФИ — 2019» прошли «Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым, «Голос. Дети» и «"С чего начинается футбол". ФК "Чертаново"»,

В номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» представлены комбинированная промо-кампания мультсериала «Подозрительная Сова», промокампания «Чемпионат мира по футболу — 2018 на Первом», Проморолик к «Чемпионату мира по футболу — 2018».

Статуэтку как лучшая информационная программа может получить «Пятница! News», «Вести» или «Все на Матч». А за звание лучшего ведущего информационной программы будут сражаться Ольга Благодарская («Пятница!News»), Дмитрий Губерниев («Все на Матч»), Елена Винник («Вечерние новости»).

Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма может стать «Секрет на миллион», «Сегодня вечером» или Agent Show с Анастасией Ивлеевой. В номинации лучший ведущий представлены Михаил Шац - «Дело было вечером», Максим Галкин и Юлия Меньшова - «Сегодня вечером», а также Анастасия Ивлеева с ее Agent Show.

за статуэтку в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» поборются Дмитрий Лысков («ПРАВ!ДА?»), Андрей Норкин («Место встречи») и Дмитрий Куликов («Право знать»).

Церемония награждения победителей состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram

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