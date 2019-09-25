Михалкова, Миронова, Ивлеева и другие телезвезды оказались в числе номинантов премии «ТЭФИ — 2019»

На официальном сайте телевизионной премии «ТЭФИ — 2019» опубликовали список финалистов в разных номинациях, которые будут бороться за заветную статуэтку.
За звание лучшего актера телевизионного фильма или сериала будут бороться Александр Паль («Толя Робот»), Владимир Машков («Медное солнце») и Сергей Бурунов («Мылодрама»).
Статуэтку «ТЭФИ» за лучшую женскую роль могут получить Анна Михалкова за работу в «Обычной женщине», Яна Троянова за сериал «Ольга» или Мария Миронова за «Садовое кольцо».
Лучшей телевизионной многосерийной комедией могут стать «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама» или «Ольга».
В финал номинации «Телевизионный фильм или сериал» вышли картины «Обычная женщина», «Медное солнце» и «Год культуры».
На звание лучшего режиссера телефильма или сериала претендуют Борис Хлебников и его «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли, Алексей Нужный и «Толя Робот», а также Илья Куликов с «Мылодрамой».
В номинации «Развлекательная программа» представлены «"На ножах" с Константином Ивлевым», «Лучше всех!», которую ведет Максим Галкин и шоу «Импровизация».
Статуэтку как лучший ведущий развлекательной программы могут получить Евгений Маргулис с «Квартирником НТВ у Маргулиса. Юрий Стоянов», Азамат Мусагалиев с шоу «Где логика?» или Иван Ургант с «Вечерним Ургантом».
Из юмористических шоу Stand Up, «Вечерний Ургант» или Comedy Club жюри будет выбирать ту, кому вручат главную награду в соответствующей номинации.
Из утренних программ в финал «ТЭФИ — 2019» прошли «Кто в доме Хозяин?», «Утро России» и «Утро Пятницы», а лучшим ведущим утренней программы могут стать Наталья Мальцева и ее «Мальцева», Регина Тодоренко («Регина+1»), Светлана Зейналова и Тимур Соловьев («Доброе утро»).
За звание лучшего дневного ток-шоу будут бороться «Место встречи», «ДНК» и «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
Среди развлекательных программ «Образ жизни» на премии представлены «Квартирный вопрос», «Жизнь Других» и «Секретный миллионер».
В номинации «Просветительская программа» за право называться лучшей из лучших поборются «Чудо Техники» с Сергеем Малоземовым, «"Наши на ЧМ". Александр Кержаков», «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым.
Из телеигр статуэтка «ТЭФИ» может уйти к «Что? Где? Когда?», «Своей игре» или программе «Грамотеи».
Из документальных проектов в финал телевизионной премии вышли «Северный морской путь», «Это реальная история», «Социальный проект "Попроси у неба"».
Лучшим журналистским расследованием может стать программа «"Новые Русские сенсации". "Русские разведчики-нелегалы в Америке"», «Инсайдеры. Расследования с внедрением» или «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола».
Проекты «#ЯЖеМать», «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и «На самом деле» будут бороться за приз в номинации «Реалити-шоу».
Лучшим телепроектом о спорте станет программа «Неизведанная хоккейная Россия», «Ген победы» или «Тотальный Футбол». А лучшим спортивным комментаторов или ведущим спортивного шоу может оказаться Юрий Розанов («Арсенал - Ливерпуль»), Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе») или Евгений Савин («Чемпионат мира по футболу — 2018»).
Лучшим дневным телесериалом станет «ИП Пирогова», «Мухтар. Новый след» или «Туристическая полиция».
Из программ для детей и юношества в финал «ТЭФИ — 2019» прошли «Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым, «Голос. Дети» и «"С чего начинается футбол". ФК "Чертаново"»,
В номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» представлены комбинированная промо-кампания мультсериала «Подозрительная Сова», промокампания «Чемпионат мира по футболу — 2018 на Первом», Проморолик к «Чемпионату мира по футболу — 2018».
Статуэтку как лучшая информационная программа может получить «Пятница! News», «Вести» или «Все на Матч». А за звание лучшего ведущего информационной программы будут сражаться Ольга Благодарская («Пятница!News»), Дмитрий Губерниев («Все на Матч»), Елена Винник («Вечерние новости»).
Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма может стать «Секрет на миллион», «Сегодня вечером» или Agent Show с Анастасией Ивлеевой. В номинации лучший ведущий представлены Михаил Шац - «Дело было вечером», Максим Галкин и Юлия Меньшова - «Сегодня вечером», а также Анастасия Ивлеева с ее Agent Show.
за статуэтку в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» поборются Дмитрий Лысков («ПРАВ!ДА?»), Андрей Норкин («Место встречи») и Дмитрий Куликов («Право знать»).
Церемония награждения победителей состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Instagram
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