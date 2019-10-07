Михайлов, Валерия, Киркоров и другие звезды поздравили президента Путина с днем рождения

Глава государства получает сегодня поздравления не только от официальных лиц, но и от деятелей культуры. В Instagram многие отечественные знаменитости написали пожелания Владимиру Путину в его праздник.

«Уважаемый Владимир Владимирович!!!! С Днем рождения Вас, дорогой наш Президент!!!!!!!!» — поздравила певица Валерия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены. — Прим. ред.).