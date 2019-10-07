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Михайлов, Валерия, Киркоров и другие звезды поздравили президента Путина с днем рождения

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Слайд, который
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Владимир Путин и Стас Михайлов

Фото: Instagram

Главе государства исполнилось 67 лет.

7 октября день рождения отмечает президент РФ Владимир Путин. Накануне 67-летия он по старой традиции устроил себе небольшой отпуск и провел несколько дней в Сибири.

Глава государства получает сегодня поздравления не только от официальных лиц, но и от деятелей культуры. В Instagram многие отечественные знаменитости написали пожелания Владимиру Путину в его праздник.

«Уважаемый Владимир Владимирович!!!! С Днем рождения Вас, дорогой наш Президент!!!!!!!!» — поздравила певица Валерия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены. — Прим. ред.).

«С днем рождения, Владимир Владимирович!!!! Многая и благая лета!!!» — пожелал президенту Стас Михайлов.

Филипп Киркоров выложил на своей странице видеоролик с поздравлениями Владимиру Путину.

«С Днем Рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — поздравил Владимира Путина футболист Дмитрий Тарасов.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, терпения и долгих ясных дней! Наш президент увел страну от края пропасти 90-х и теперь мы мощная держава!!! Есть чем гордиться. Я сейчас в Италии и здесь, все говорят о Путине с одобрением и восторгом. Это резко отличается от того что пишут в западных СМИ. Сейчас я могу сказать, что у нас в России АЭРОПОРТЫ, вокзалы ИНТЕРНЕТ и во многих местах даже ДОРОГИ лучше!!! И хотя много еще проблем- мы идем вперед! Спасибо Вам, мой президент!» — написал в соцсети Олег Газманов.

Материал дополняется.

Фото: kremlin.ru, Instagram

Видео: Первый канал

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