Михаила Ефремова номинировали на премию «Ника»

Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за участие в аварии в центре Москвы, которая окончилась смертью человека, номинировали на премию «Ника».

Ефремов претендует на награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Француз" (2019 год) режиссера Андрея Смирнова. Среди других номинантов – Александр Балуев и Евгений Цыганов.

Как заявила в беседе с РИА Новости главный редактор премии Ирина Ильичева, ничего предосудительного в этом нет, ведь премия – не является «страшным судом, где решается, кому в рай, кому в ад». Кроме того, в съёмках актер принял участие еще до того, как попал в аварию и оказался в колонии.

В этом году будут определены лауреаты премии сразу за два года — 2020-й и 2019-й.

Ранее суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, и ближайшие 8 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Ефремов также должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Суд также лишил актера прав на управление автомобилями на три года.