Михаила Боярского изолировали от семьи после выписки из ковидной больницы

Актер должен провести две недели в самоизоляции (обязательное условие для всех, кто покидает стационар, — прим. ред.).

В интервью «Комсомольской правде» сын артиста Сергей Боярский рассказал, что глава семейства находится в питерской квартире, а все родственники временно перебазировались на дачу.

«Мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно "восстановим" его в статусе члена семьи. Пока что с ним лично буду общаться только я. Я уже прошел и вакцинацию и ревакцинацию, мне ничто не грозит», — отметил Сергей Боярский.

Сын актера рассказал, что в больнице звездный пациент держался стойко: «Отец не понимал, кто и в какой день его лечит. В красной зоне все ходят с защитными экранами и в специальной одежде. Его утомляло однообразие. И к тому же отец любит фастфут, несмотря на то, что это вредно. Мама, чтобы разнообразить его рацион передавала через приемное отделение и "доширак", и пиццу».

По словам Сергея Боярского, легкое течение болезни у его отца могла гарантировать прививка. Он добавил, что история их семьи должна стать дополнительным стимулом для всех сомневающихся не тянуть с вакцинацией.