Михаил Турецкий раскрыл секрет семейного счастья: «У нас жена — начальник штаба»

Михаил и его супруга Лиана вместе больше 20 лет. По словам Турецкого, в доме у них главная жена. Михаилу хватает того, что он днями напролет руководит крупным коллективом. Дома ему не хочется командовать. «В этом плане вопрос решен: у меня есть начальник штаба семейной ячейки, она и есть главный. Я себя главным не считаю, лишь бы от меня там ничего не хотели», — шутит хормейстер.

Турецкий убежден, что если мужчина хочет создать крепкую семью, то ему нужно найти равную себе партнершу. В этом плане Михаилу повезло. Со своей супругой он не только растит детей, но и ведет бизнес. По словам музыканта, с Лианой у него полное взаимопонимание, так что ни в делах, ни в личных вопросах проблем не возникает.